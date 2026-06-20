Türkiye-Paraguay maçını 68 bin 827 taraftar takip etti

20.06.2026 10:31

Türkiye-Paraguay maçını 68 bin 827 taraftar takip etti
IHA

Türkiye - Paraguay maçında tribünler.

İHA
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Dünya Kupası'nda oynanan Türkiye-Paraguay maçını 68 bin 827 taraftar tribünden takip etti.

2026 FIFA Dünya Kupası’nda Türkiye ile Paraguay arasında oynanan karşılaşmayı stadyumda 68 bin 827 taraftar izledi.
 

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında San Francisco Bay Area’da Paraguay ile oynadı. Müsabakaya Türk taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. 

Ay-yıldızlı taraftarlar, stadyumun büyük çoğunluğu oluştururken, bu mücadeleyi ise stadyumdan toplam 68 bin 827 taraftar takip etti.