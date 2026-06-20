Türkiye, Paraguay'a mağlup oldu ve Dünya Kupası'na veda etti

MONTELLA: "NİHAYET MAÇ GÜNÜ GELDİ"

Vincenzo Montella: "Nihayet maç günü geldi. Sahaya çıkmak için çok motiveyiz. Çok fazla konuşma yaptık. Takımı çok odaklanmış ve birlik içinde görüyorum. Dünya Kupası'ndaki tüm maçlar zordur. Maçların çoğu dengede geçiyor, bugün de böyle bir maç bekliyorum."