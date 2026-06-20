Türkiye, Paraguay'a mağlup oldu ve Dünya Kupası'na veda etti
20.06.2026 04:39
Son Güncelleme: 20.06.2026 08:05
A Milli Takım.
A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay'a mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında San Jose kentinde Paraguay ile karşı karşıya geldi.
San Francisco Bay Area Stadı'nda oynanan müsabaka, Paraguay'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Paraguay'a galibiyeti getiren golü 2. dakikada Galarza kaydetti.
TURNUVAYA ERKEN VEDA
Bu sonucun ardından henüz puanı bulunmayan ay-yıldızlılar, 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda etti. Paraguay ise umudunu üçüncü haftadaki Avustralya maçına taşıdı.
GELECEK MAÇLAR
26 Haziran Cuma
05.00: ABD-Türkiye
05.00: Paraguay-Avustralya