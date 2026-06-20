Türkiye, Paraguay'a mağlup oldu ve Dünya Kupası'na veda etti

20.06.2026 04:39

Son Güncelleme: 20.06.2026 08:05

Türkiye, Paraguay'a mağlup oldu ve Dünya Kupası'na veda etti
Reuters

A Milli Takım.

NTV - Haber Merkezi
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A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay'a mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında San Jose kentinde Paraguay ile karşı karşıya geldi.

 

San Francisco Bay Area Stadı'nda oynanan müsabaka, Paraguay'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

 

Paraguay'a galibiyeti getiren golü 2. dakikada Galarza kaydetti.

 

TURNUVAYA ERKEN VEDA

 

Bu sonucun ardından henüz puanı bulunmayan ay-yıldızlılar, 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda etti. Paraguay ise umudunu üçüncü haftadaki Avustralya maçına taşıdı.

 

GELECEK MAÇLAR

 

26 Haziran Cuma

 

05.00: ABD-Türkiye

05.00: Paraguay-Avustralya

07:56
İNANILMAZ GOL KAÇTI
89. Dakika: A Milli Takım gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Barış Alper'in içeri çevirdiği topa vuran Can Uzun'un şutu kaleciden döndü. Dönen topa vuran Deniz Gül'ün denemesi yan ağlarda kaldı.
07:47
68 BİNİ AŞKIN TARAFTAR
Türkiye-Paraguay karşılaşmasını 68 bin 827 biletli seyirci takip etti.
Reuters
07:37
FERDİ ÇIKTI, EREN GİRDİ
70. Dakika: Su molasının ardından Ferdi Kadıoğlu kenara geldi, Eren Elmalı oyunda.
07:29
MİLLİLER DENEMEYE DEVAM EDİYOR
62. Dakika: Rakip kaleye yüklenen A Milli Takım'ın sol kanattan gelişen atağında Kenan Yıldız'ın ortasına yükselen Deniz Gül'ün kafa vuruşu kalecide kaldı.
Reuters
07:26
İKİ DEĞİŞİKLİK BİRDEN
60. Dakika: A Milli Takım'da Yunus Akgün ve İsmail Yüksek kenara geldi. Deniz Gül ve Can Uzun oyuna dahil oldu.
Reuters
07:25
HAKAN'IN ŞUTU DIŞARIDA
57. Dakika: Bu kez Hakan denedi. Ferdi Kadıoğlu'nun pasıyla ceza sahasına hareketlenen Hakan Çalhanoğlu'nun gelişine vuruşu az farkla auta gitti.
Anadolu Ajansı
07:13
MERİH VURDU, KALECİ ÇIKARDI
47. Dakika: A Milli Takım gol arıyor. Merih Demiral'ın savunmadan çıkarak ceza sahasının epey dışından çektiği şutu kaleci kurtardı.
Reuters
07:11
İKİNCİ DEVRE VE DEĞİŞİKLİK
46. Dakika: Türkiye-Paraguay maçının ikinci yarısı başladı. Ay-yıldızlılarda Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Barış Alper Yılmaz oyuna dahil oldu.
Anadolu Ajansı
06:55
İLK DEVRE BİTTİ
Karşılaşmanın ilk yarısı Paraguay'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Reuters
06:47
KIRMIZI KART
45+3' Paraguay 10 kişi kaldı. Millilerin rakibinde Almiron, ağzını kapatarak Mert Müldür'e söyledikleri nedeniyle VAR kontrolü sonrası kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Reuters
06:34
MERT MÜLDÜR'ÜN VURUŞU DİREKTEN DÖNDÜ
35. Dakika: A Milli Takım direğe takıldı. Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahasına ortasına iyi yükselen Mert Müldür'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak iki direğe birden çarparak oyun alanına geri döndü.
Reuters
06:30
TOPLA OYNAMADA BÜYÜK FARK
30. Dakika: A Milli Takım'ın karşılaşmadaki topla oynama yüzdesi 82. Paraguay ise yüzde 18'le oynuyor.
Reuters
06:28
MAÇ DEVAM EDİYOR
Müsabaka, su molasının ardından kaldığı yerden devam ediyor.
Reuters
06:26
SU MOLASI
26. Dakika: Karşılaşmada su molasına Paraguay'ın 1-0'lık üstünlüğüyle gidildi.
Reuters
06:14
MİLLİLERİN İLK TEHLİKESİ
13. Dakika: A Milli Takım gole yaklaştı. Hızlı hücum fırsatı yakalayan millilerde ceza sahasının sağında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun yay üzerine çevirdiği topa sağ ayağıyla tek vuruş yapan Arda Güler'in şutu üstten auta gitti.
Anadolu Ajansı
06:02
PARAGUAY ÖNE GEÇTİ
2. Dakika: Paraguay 1-0 öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Galarza'nın şutu ağlarla buluştu ve skor 1-0'a geldi.
Reuters
06:00
İLK DÜDÜK GELDİ
Türkiye-Paraguay maçı başladı.
Reuters
05:16
ISINMADA BÜYÜK DESTEK
A Milli Takım futbolcuları, maç öncesi ısınmaya büyük bir destekle çıktı. Türk futbolseverler, millileri alkış yağmuruna tuttu.
Reuters
05:14
MONTELLA: "NİHAYET MAÇ GÜNÜ GELDİ"
Vincenzo Montella: "Nihayet maç günü geldi. Sahaya çıkmak için çok motiveyiz. Çok fazla konuşma yaptık. Takımı çok odaklanmış ve birlik içinde görüyorum. Dünya Kupası'ndaki tüm maçlar zordur. Maçların çoğu dengede geçiyor, bugün de böyle bir maç bekliyorum."
Anadolu Ajansı
04:56
GÜNEŞ: "KENAN ETKİLİ OLABİLİR"
Şenol Güneş: "Rakibe göre yaratıcı oyuncu olarak Arda Güler'in ortada oynaması etki yapabilir. Sağ bekleri Caceres gedik verebilecek bir oyuncu. Kenan etkili olabilir. Kerem'in çabukluğundan faydalanabiliriz. Paraguay takımı, Güney Amerika'nın en iyi savunma takımlarından biri."
Anadolu Ajansı
04:47
RENKLİ GÖRÜNTÜLER
Türk taraftarlar, karşılaşma öncesi stadyumda renkli görüntüler oluşturdu.
Reuters
04:37
İLK 11'LER
Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu Paraguay: Gill, Cacares, Gustavo Gomez, Alderete, Alonso, Diego Gomez, Cubas, Almiron, Galarza, Enciso, Pitta
Reuters