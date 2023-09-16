Türkiye-Peru voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2023 Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri’ne başladı. Brezilya, Japonya gibi güçlü ülkelerle aynı grupta yer alan milli takım, üçüncü maçında Peru ile mücadele edecek. İşte, Türkiye-Peru voleybol maçına dair bilgiler..
TÜRKİYE-PERU VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?
B Grubu’nda mücadele eden dünya 1 numarası Filenin Sultanları, üçünü maçında Peru ile karşı karşıya gelecek.
19 Eylül Salı günü TSİ 07:00'da başlayacak mücadele TRT Spor ekranlarında sporseverlerle buluşacak.
FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI
Elemelerde B Grubu’nda yer alan milliler, ev sahibi Japonya’nın yanı sıra Porto Riko, Bulgaristan, Peru, Arjantin, Brezilya ve Belçika ile karşılaşacak.
Olimpiyat Elemeleri’nde gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar, Paris 2024 biletini alacak.
Filenin Sultanları’nın maç programı şöyle:
16 Eylül Cumartesi
07.00 Türkiye - Porto Riko
17 Eylül Pazar
07.00 Türkiye - Bulgaristan
19 Eylül Salı
07.00 Türkiye - Peru
20 Eylül Çarşamba
07.00 Türkiye - Arjantin
22 Eylül Cuma
10.00 Türkiye - Brezilya
23 Eylül Cumartesi
13.30 Türkiye - Japonya
24 Eylül Pazar
10.00 Türkiye - Belçika
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