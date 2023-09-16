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Türkiye-Peru voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri ilk maçında Porto Riko’yu 3-0 mağlup ederek, turnuvaya galibiyetle başladı. İkinci maç ise yarın sabah Bulgaristan ile olacak. Milli takımımız üçüncü maçını ise Güney Amerika ülkesi Peru ile yapacak. Peki, Türkiye-Peru voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-Peru voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2023 Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri’ne başladı. Brezilya, Japonya gibi güçlü ülkelerle aynı grupta yer alan , üçüncü maçında Peru ile mücadele edecek. İşte, Türkiye-Peru voleybol maçına dair bilgiler..

TÜRKİYE-PERU VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

B Grubu’nda mücadele eden dünya 1 numarası Filenin Sultanları, üçünü maçında Peru ile karşı karşıya gelecek.

19 Eylül Salı günü TSİ 07:00'da başlayacak mücadele TRT Spor ekranlarında sporseverlerle buluşacak.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI

Elemelerde B Grubu’nda yer alan milliler, ev sahibi Japonya’nın yanı sıra Porto Riko, Bulgaristan, Peru, Arjantin, Brezilya ve Belçika ile karşılaşacak.

Olimpiyat Elemeleri’nde gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar, Paris 2024 biletini alacak.

Filenin Sultanları’nın maç programı şöyle:

16 Eylül Cumartesi

07.00 Türkiye - Porto Riko

17 Eylül Pazar

07.00 Türkiye - Bulgaristan

19 Eylül Salı

07.00 Türkiye - Peru

20 Eylül Çarşamba

07.00 Türkiye - Arjantin

22 Eylül Cuma

10.00 Türkiye - Brezilya

23 Eylül Cumartesi

13.30 Türkiye - Japonya

24 Eylül Pazar

10.00 Türkiye - Belçika

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