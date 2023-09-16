Türkiye-Peru voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2023 Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri’ne başladı. Brezilya, Japonya gibi güçlü ülkelerle aynı grupta yer alan milli takım, üçüncü maçında Peru ile mücadele edecek. İşte, Türkiye-Peru voleybol maçına dair bilgiler..



TÜRKİYE-PERU VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?



B Grubu’nda mücadele eden dünya 1 numarası Filenin Sultanları, üçünü maçında Peru ile karşı karşıya gelecek.



19 Eylül Salı günü TSİ 07:00'da başlayacak mücadele TRT Spor ekranlarında sporseverlerle buluşacak.



FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI



Elemelerde B Grubu’nda yer alan milliler, ev sahibi Japonya’nın yanı sıra Porto Riko, Bulgaristan, Peru, Arjantin, Brezilya ve Belçika ile karşılaşacak.



Olimpiyat Elemeleri’nde gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar, Paris 2024 biletini alacak.



Filenin Sultanları’nın maç programı şöyle:



16 Eylül Cumartesi



07.00 Türkiye - Porto Riko



17 Eylül Pazar



07.00 Türkiye - Bulgaristan



19 Eylül Salı



07.00 Türkiye - Peru



20 Eylül Çarşamba



07.00 Türkiye - Arjantin



22 Eylül Cuma



10.00 Türkiye - Brezilya



23 Eylül Cumartesi



13.30 Türkiye - Japonya



24 Eylül Pazar



10.00 Türkiye - Belçika