Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tayland'ın ev sahipliğinde 20-23 Haziran tarihlerinde Bangkok'ta düzenlenecek FIVB Milletler Ligi Finalleri'nde mücadele edecek Türkiye, çeyrek finalde Polonya ile eşleşti. İşte, Türkiye-Polonya maçı tarihi...
Milli takım, VNL grup aşamasını 25 puanla 6. sırada bitirirken, Polonya ise grubu 30 puanla üçüncü sırada tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.
TÜRKİYE-POLONYA MAÇI NE ZAMAN?
Organizasyonda çeyrek final maçları 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak.
Müsabakanın tarihi, saati ve yayıncı kanalı tam olarak netleşince haberimizde yer vereceğiz.
VNL ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Milletler Ligi'ndeki diğer çeyrek final eşleşmeleri şöyle:
Brezilya-Tayland
Çin-Japonya
İtalya-ABD
Türkiye-Polonya
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