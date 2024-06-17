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Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-Polonya maçı voleybol maçına geri sayım başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalindeki rakibi Polonya oldu. Bu gelişmenin ardından Filenin Sultanları'nın çeyrek final maçı tarihi merak konusu oldu. Peki, Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tayland'ın ev sahipliğinde 20-23 Haziran tarihlerinde Bangkok'ta düzenlenecek FIVB Milletler Ligi Finalleri'nde mücadele edecek Türkiye, çeyrek finalde Polonya ile eşleşti. İşte, Türkiye-Polonya maçı tarihi...

Milli takım, VNL grup aşamasını 25 puanla 6. sırada bitirirken, Polonya ise grubu 30 puanla üçüncü sırada tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.

TÜRKİYE-POLONYA MAÇI NE ZAMAN?

Organizasyonda çeyrek final maçları 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Müsabakanın tarihi, saati ve yayıncı kanalı tam olarak netleşince haberimizde yer vereceğiz.

VNL ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Milletler Ligi'ndeki diğer çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Brezilya-Tayland

Çin-Japonya

İtalya-ABD

Türkiye-Polonya

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