Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tayland'ın ev sahipliğinde 20-23 Haziran tarihlerinde Bangkok'ta düzenlenecek FIVB Milletler Ligi Finalleri'nde mücadele edecek Türkiye, çeyrek finalde Polonya ile eşleşti. İşte, Türkiye-Polonya maçı tarihi...



Milli takım, VNL grup aşamasını 25 puanla 6. sırada bitirirken, Polonya ise grubu 30 puanla üçüncü sırada tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.



TÜRKİYE-POLONYA MAÇI NE ZAMAN?



Organizasyonda çeyrek final maçları 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak.



Müsabakanın tarihi, saati ve yayıncı kanalı tam olarak netleşince haberimizde yer vereceğiz.



VNL ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ



Milletler Ligi'ndeki diğer çeyrek final eşleşmeleri şöyle:



Brezilya-Tayland



Çin-Japonya



İtalya-ABD



Türkiye-Polonya