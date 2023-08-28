Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2023 CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek final)

2023 CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçı için nefesler tutuldu. Türkiye A Milli Voleybol Takımı turnuvanın çeyrek final maçında Polonya ile kozlarını paylaşacak. Son 16 turunda Belçika'yı 3-1 yenen millilerimiz, Polonya'yı da eleyerek rotasını yarı final etabına çevirmek istiyor. Peki, Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



TÜRKİYE-POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Polonya ile çeyrek final maçı, 30 Ağustos Çarşamba günü saat 18.00'de, Paleis 12 Salonu'nda oynanacak.



Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

SIRADAKİ RAKİP POLONYA



A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde, organizasyonun son 16 turunda Almanya'yı 3-0 yenen Polonya ile karşılaşacak.



Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Paleis 12 Salonu'nda pazar akşamı son 16 turunda Belçika'yı 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çeyrek finalde karşılaşacağı rakibi de belli oldu.



Aynı salonda oynan son 16 turu maçında Polonya, Almanya'yı 25-22, 25-20 ve 26-24'lük setlerle 3-0 yenerek çeyrek finalde “Filenin Sultanları”na rakip oldu.