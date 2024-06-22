Türkiye - Portekiz (Canlı anlatım)

EURO 2024 F Grubu ikinci maçında A Milli Takım, Portekiz ile karşı karşıya geliyor.

Gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenen ay-yıldızlı ekip, Portekiz'i de yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor.



Portekiz de ilk maçında Çekya'yı uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup etti.



İkinci maçlar öncesinde milli takım, Portekiz'in averajla önünde lider durumda bulunuyor.

SON 16 İÇİN SAHADA

F Grubunda Çekya ile Gürcistan arasında oynanan mücadelenin 1-1 sona ermesiyle birlikte Türkiye maçı kazandığı takdirde EURO 2024 son 16 turunu garantiliyor.

ALMAN HAKEM DÜDÜK ÇALIYOR

Türkiye ile Portekiz arasındaki karşılaşmada, ev sahibi ülke Almanya'dan hakem Felix Zwayer düdük çalıyor.

İLK 11'LER

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki, Samet, Orkun, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Abdülkerim, Ferdi, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Yunus Akgün



Portekiz: Diogo Costa, Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes, Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Leao, Ronaldo.

CANLI ANLATIM

1' Kritik mücadele Portekiz'in santrasıyla başladı.

7' Milli Takım'da Zeki Çelik'in ortasında Kerem Aktürkoğlu altıpasta iyi bir vuruş yapamadı. Türkiye gole çok yaklaştı!

22' Portekiz, Bernardo Silva'nın golüyle 1-0 öne geçti.

25' Sarı kart gören Abdülkerim Bardakcı, Çekya maçında cezalı duruma düştü.

28' Samet Akaydin'in geri pasında kaleye yönelen top Altay Bayındır ile anlaşmazlık yaşanması üzerine ağlarla buluştu. Türkiye 2-0 geriye düştü.

30' Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasından kalecinin kapattığı köşeye sert bir şut çekti Diogo Costa kornere çeldi.

39' Portekiz'de Rafael Leao, hakemi aldatmaya yönelik hareketten sarı kart gördü. Kart sınırında bulunan Leao, Gürcistan mücadelesinde cezalı duruma düştü.

45' Karşılaşmanın ilk yarısı Portekiz'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.