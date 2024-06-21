Türkiye, Portekiz ile 10. kez karşılaşacak

HİLMİ SEVER - A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) yarın ikinci maçını yapacağı Portekiz ile 10. kez karşı karşıya gelecek.
İki ülke A milli takımları arasında bugüne dek yapılan 9 karşılaşmanın 2'sini Türkiye kazanırken, 7'sinde ise Portekiz sahadan galibiyetle ayrıldı.
Rekabette 6'sı resmi, 3'ü özel geride kalan 9 maçta Türkiye 9, Portekiz ise 19 gol attı.
RESMİ MAÇLARDA GALİBİYET YOK
A Milli Takım'ın, Portekiz karşısında resmi maçlarda galibiyeti bulunmuyor.
Ay-yıldızlı ekip, rakibi karşısındaki iki galibiyetini de özel maçlarda elde etti.
Türkiye, 18 Aralık 1955 ve 2 Haziran 2012'de oynadığı hazırlık maçlarını 3-1'lik skorlarla kazandı.
İLK MAÇ 1955'TE
Türkiye ve Portekiz ilk kez 18 Aralık 1955'te İstanbul İnönü Stadı'ndaki özel maçta karşı karşıya geldi.
Ay-yıldızlı ekip, bu maçı 3-1 kazandı. Milli takımın golleri Lefter Küçükandonyadis, Metin Oktay ve Nazmi Bilge'den geldi.
SON MAÇ 2022'DE
İki ekip arasındaki son mücadele 24 Mart 2022'de oynandı. Porto şehrindeki Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off yarı final mücadelesini Portekiz 3-1 kazanmıştı.
A Milli Takım, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı mücadelenin ikinci yarısında Burak Yılmaz'ın attığı golle skoru 2-1'e getirmişti.
Ay-yıldızlı ekip, 85. dakikada Burak Yılmaz ile bir penaltı atışından yararlanamadığı maçın 90+4. dakikasında kalesinde bir gol daha görmüştü.
Sahadan 3-1 mağlup ayrılan milli takımın, Dünya Kupası'na katılma mücadelesi sona ermişti.
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