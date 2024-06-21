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Türkiye, Portekiz ile 10. kez karşılaşacak

2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu ikinci maçında Türkiye, Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, Portekiz ile yaptığı 9 maçın 2'sini kaznaırken, 7 mücadeleden mağlup ayrıldı. Öte yandan A Milli Takım'ın, Portekiz karşısında resmi maçlarda galibiyeti bulunmuyor.

Türkiye, Portekiz ile 10. kez karşılaşacak

 HİLMİ SEVER - A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda () yarın ikinci maçını yapacağı Portekiz ile 10. kez karşı karşıya gelecek.

İki ülke A milli takımları arasında bugüne dek yapılan 9 karşılaşmanın 2'sini Türkiye kazanırken, 7'sinde ise Portekiz sahadan galibiyetle ayrıldı.

Rekabette 6'sı resmi, 3'ü özel geride kalan 9 maçta Türkiye 9, Portekiz ise 19 gol attı.

RESMİ MAÇLARDA GALİBİYET YOK

A Milli Takım'ın, Portekiz karşısında resmi maçlarda galibiyeti bulunmuyor.

Ay-yıldızlı ekip, rakibi karşısındaki iki galibiyetini de özel maçlarda elde etti.

Türkiye, 18 Aralık 1955 ve 2 Haziran 2012'de oynadığı hazırlık maçlarını 3-1'lik skorlarla kazandı.

İLK MAÇ 1955'TE

Türkiye ve Portekiz ilk kez 18 Aralık 1955'te İstanbul İnönü Stadı'ndaki özel maçta karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlı ekip, bu maçı 3-1 kazandı. Milli takımın golleri Lefter Küçükandonyadis, Metin Oktay ve Nazmi Bilge'den geldi.

SON MAÇ 2022'DE

İki ekip arasındaki son mücadele 24 Mart 2022'de oynandı. Porto şehrindeki Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off yarı final mücadelesini Portekiz 3-1 kazanmıştı.

A Milli Takım, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı mücadelenin ikinci yarısında Burak Yılmaz'ın attığı golle skoru 2-1'e getirmişti.

Ay-yıldızlı ekip, 85. dakikada Burak Yılmaz ile bir penaltı atışından yararlanamadığı maçın 90+4. dakikasında kalesinde bir gol daha görmüştü.

Sahadan 3-1 mağlup ayrılan milli takımın, Dünya Kupası'na katılma mücadelesi sona ermişti.

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