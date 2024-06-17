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Türkiye-Portekiz maçı ne zaman? İşte Milli Takımın 2. maç tarihi

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 17. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) başladı. A Milli Futbol Takımı, F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, şampiyonadaki ilk maçında Gürcistan ile 18 Haziran Salı günü Dortmund'da karşılaşacak. Peki, Türkiye-Portekiz maçı ne zaman?

Türkiye-Portekiz maçı ne zaman? İşte Milli Takımın 2. maç tarihi

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası () F Grubu'nda yer aldığı rakiplerinden Gürcistan'a karşı galibiyet sayısında üstün, Çekya ile eşit, Portekiz'in ise gerisinde bulunuyor. Milli Takım, ilk maçını Gürcistan ikinci maçını ise Portekiz ile yapacak.

TÜRKİYE-PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN?

Milli takım, gruptaki ikinci müsabakasını 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile yapılacak.

TÜRKİYE-PORTEKİZ REKABETİ

Türkiye ile Portekiz, EURO 2024'te oynayacakları karşılaşmayla 10. kez karşı karşıya gelecek.

Türk Milli Takımı, bir Avrupa şampiyonluğu bulunan rakibiyle geçmişte yaptığı 9 maçtan ikisini kazanırken, 7 kez kaybetti. 6'sı resmi 3'ü özel maçlarda 9 gol atan milli takım, 19 gol yedi.

Ay-yıldızlı ekip, Portekiz'e karşı iki galibiyetini 1955'te ve 2012'de oynanan özel maçlarda 3-1'lik sonuçlarla elde etti.

Türkiye ile Portekiz, Avrupa şampiyonalarında daha önce 3 kez karşı karşıya geldi. Milli takım, rakibine 1996'da İngiltere'de 1-0, 2000'de Hollanda'da 2-0 ve 2008'de İsviçre'de 2-0 mağlup oldu.

1965'te oynanan Dünya Kupası eleme maçlarından da Portekiz 5-1 ve 1-0'lık sonuçlarla galip ayrıldı.

İki ülke milli takımları son kez 2022 Dünya Kupası elemeleri play-off turu yarı final aşamasında karşılaştı ve mücadeleyi Portekiz 3-1 kazandı.

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