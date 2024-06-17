Türkiye-Portekiz maçı ne zaman? İşte Milli Takımın 2. maç tarihi

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda yer aldığı rakiplerinden Gürcistan'a karşı galibiyet sayısında üstün, Çekya ile eşit, Portekiz'in ise gerisinde bulunuyor. Milli Takım, ilk maçını Gürcistan ikinci maçını ise Portekiz ile yapacak.



TÜRKİYE-PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN?



Milli takım, gruptaki ikinci müsabakasını 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile yapılacak.



TÜRKİYE-PORTEKİZ REKABETİ



Türkiye ile Portekiz, EURO 2024'te oynayacakları karşılaşmayla 10. kez karşı karşıya gelecek.



Türk Milli Takımı, bir Avrupa şampiyonluğu bulunan rakibiyle geçmişte yaptığı 9 maçtan ikisini kazanırken, 7 kez kaybetti. 6'sı resmi 3'ü özel maçlarda 9 gol atan milli takım, 19 gol yedi.



Ay-yıldızlı ekip, Portekiz'e karşı iki galibiyetini 1955'te ve 2012'de oynanan özel maçlarda 3-1'lik sonuçlarla elde etti.



Türkiye ile Portekiz, Avrupa şampiyonalarında daha önce 3 kez karşı karşıya geldi. Milli takım, rakibine 1996'da İngiltere'de 1-0, 2000'de Hollanda'da 2-0 ve 2008'de İsviçre'de 2-0 mağlup oldu.



1965'te oynanan Dünya Kupası eleme maçlarından da Portekiz 5-1 ve 1-0'lık sonuçlarla galip ayrıldı.



İki ülke milli takımları son kez 2022 Dünya Kupası elemeleri play-off turu yarı final aşamasında karşılaştı ve mücadeleyi Portekiz 3-1 kazandı.