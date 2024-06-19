Türkiye-Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası)

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ikinci maçında, Türkiye A Milli Futbol Takımı, Portekiz ile kozlarını paylaşacak. İlk maçlarını kazanan ve 3 puanla grupta yer alan Türkiye ve Portekiz , galibiyet için sahada olacak. Peki, Türkiye-Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? TÜRKİYE-PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? Milli takım, gruptaki ikinci müsabakasını 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile yapılacak. Almanya'nın Dortmund şehrinde bulunan Westfalen Stadı'nda oynanacak olan maç saat 19.00'da başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE-PORTEKİZ REKABETİ



Türkiye ile Portekiz, EURO 2024'te oynayacakları karşılaşmayla 10. kez karşı karşıya gelecek.



Türk Milli Takımı, bir Avrupa şampiyonluğu bulunan rakibiyle geçmişte yaptığı 9 maçtan ikisini kazanırken, 7 kez kaybetti. 6'sı resmi 3'ü özel maçlarda 9 gol atan milli takım, 19 gol yedi.



Ay-yıldızlı ekip, Portekiz'e karşı iki galibiyetini 1955'te ve 2012'de oynanan özel maçlarda 3-1'lik sonuçlarla elde etti.



Türkiye ile Portekiz, Avrupa şampiyonalarında daha önce 3 kez karşı karşıya geldi. Milli takım, rakibine 1996'da İngiltere'de 1-0, 2000'de Hollanda'da 2-0 ve 2008'de İsviçre'de 2-0 mağlup oldu.



1965'te oynanan Dünya Kupası eleme maçlarından da Portekiz 5-1 ve 1-0'lık sonuçlarla galip ayrıldı.



İki ülke milli takımları son kez 2022 Dünya Kupası elemeleri play-off turu yarı final aşamasında karşılaştı ve mücadeleyi Portekiz 3-1 kazandı.