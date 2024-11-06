Türkiye-Romanya basketbol milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Kadın Basketbol Takımı; Romanya, Slovakya ve İzlanda ile yer aldığı grupta lider durumda bulunuyor. İlk maçında Slovakya'yı 75-40 yenen ay-yıldızlı takım, ikinci müsabakasında da İzlanda'yı 72-65 mağlup etti. Grupta birer galibiyet ve mağlubiyeti olan Romanya ise averajla üçüncü sırada yer alıyor. İlk maçında İzlanda'yı 82-70 mağlup eden Romanya, ikinci müsabakasında ise Slovakya'ya 93-77 yenildi. İşte, Türkiye-Romanya basketbol milli maçı hakkında bilgiler...



TÜRKİYE-ROMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Türkiye-Romanya basketbol milli maçı, 7 Kasım Perşembe günü yapılacak.



Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.



BİLET SATIŞLARI DEVAM EDİYOR



Türkiye-Romanya maçının bilet satışlarına Biletix'te devam ediliyor.



Karşılaşmanın biletleri, tribünler ve saha içi için 350 lira ile 2 bin lira arasında satılıyor.



Loca fiyatları ise 5 bin ile 15 bin lira arasında değişiyor.