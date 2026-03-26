Türkiye, Romanya'yı devirdi. Dünya Kupası'na bir adım kaldı
26.03.2026 08:22
A Milli Takım, Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya'yı yenerek finale yükseldi.
Dünya Kupası play-off yarı finalinde A Milli Takım ile Romanya karşı karşıya geldi.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabaka, millilerin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golü 53. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti.
Türkiye, bu sonucun ardından Dünya Kupası play-off finaline adını yazdırdı. Romanya ise Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti.
A Milli Takım, Kosova-Slovakya eşleşmesinin galibiyle 31 Mart Pazar günü Dünya Kupası play-off finalinde karşılaşacak.
Dolmabahçe'yi dolduran taraftarların maç önü koreografisi.
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
TÜRKİYE 1-0 ROMANYA
1' Maç başladı.
17' A Milli Takım gole yaklaştı! Kaleyi cepheden gören bir noktadan kazanılan frikikte Hakan Çalhanoğlu'nun vuruşu direğin üstünden auta gitti.
23' Direkten döndü... Hızlı gelişen Romanya atağında savunma arkasına atılan topa hareketlenen Birligea'nın içeri çevirdiği topa Man'ın vuruşu direkten döndü. Pozisyonun sona ermesinin ardından ofsayt bayrağı kalktı.
32' GOLE ÇOK YAKLAŞTIK. Sol kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Kenan Yıldız, yay üzerine pasını çıkardı. Müsait pozisyondaki Arda Güler'in sert şutu üstten az farkla auta gitti.
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci devre başladı.
53' GOOOOLLL. Milliler 1-0 önde. Arda Güler'in Romanya savunmasının arkasına attığı top sonrası ceza sahasına hareketlenen Ferdi Kadıoğlu'nun kontrolü ve ardından vuruşuyla meşin yuvarlak fileleri sarstı.
61' Direk. Gol sonrası ataklarını sürdüren milliler, ikinci gole çok yaklaştı! Ceza sahasının solunda topla buluşan Kenan Yıldız'ın sağına çekerek yaptığı vuruş üst direkten dışarı gitti.
77' Direk gole izin vermedi... Romanya'nın kazandığı korner sonrası ceza sahası içine yapılan ortanın ardından karambol yaşandı. Hagi'nin boşta kalan topa vuruşu direkten döndü.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella.
MONTELLA'DAN 8 DEĞİŞİKLİK
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, son oynadıkları İspanya maçının 11'ine göre Romanya karşısında 8 değişiklik yaptı.
Montella; Altay Bayındır, Merih Demirel, Çağlar Söyüncü, Zeki Çelik, Salih Özcan, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci ve Deniz Gül'ün yerine Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu'na görev verdi.
Millilerde Merih Demiral ile Zeki Çelik sakatlıklarından, Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan, Mustafa Eskihellaç ve Semih Kılıçsoy da teknik heyet kararıyla 23 kişilik kadroda yer almadı.
A Milli Takım futbolcuları, maç önü seremonisinde böyle yer aldı.
KAPALI GİŞE
A Milli Futbol Takımı'nın, Dünya Kupası yolunda bu önemli karşılaşmasında taraftarlar yalnız bırakmadı. Yurt dışından ve çevre şehirlerden gelen kırmızı-beyazlı taraftarlar, Beşiktaş Park'ta yapılan müsabakada tribünleri doldurdu. Taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla futbolcuları maça hazırladı.
Tribünlere Türk bayrakları bırakılırken, müsabaka öncesinde taraftarlar bayrakları sallayarak güzel bir görüntü oluşturdu.
Deplasman tribününde de Romanya taraftarları yer aldı.
Tüpraş Stadyumu'ndaki taraftarlar, maç öncesi görsel şölen sundu.
MEHTERAN TAKIMI SAHA KENARINDA
Bu karşılaşmaya özel saha kenarında Mehteran Takımı yer aldı. Müsabaka öncesinde Mehteran Takımı, Mehter Marşı çalarak futbolculara destek verirken, taraftarları da coşturdu.
Maç öncesi Mehteran Takımı da saha kenarında yer aldı.
İLK 11'LER
Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.
Türkiye'nin yedekleri: Mert Günok, Altay Bayındır, Atakan Karazor, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Deniz Gül, Ozan Kabak, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Yunus Akgün, Kaan Ayhan.
Romanya: Radu, Ratiu, Draguşin, Burca, Bancu, Marin, Dragomir, Hagi, Man, Mihaila, Birligea.