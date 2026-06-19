Türkiye sahaya çıkıyor. İşte Dünya Kupası'nda bu gece ve gelecek sabahın programı

19.06.2026 09:46

Türkiye sahaya çıkıyor. İşte Dünya Kupası'nda bu gece ve gelecek sabahın programı
Reuters
AA
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Dünya Kupası'nda A Milli Takım'ın da sahaya çıkacağı ikinci hafta maçları devam ediyor.

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı C, D, E ve F Grubu'nda oynanacak 6 maçla sürecek.

 

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, D Grubu ikinci maçlarında Türkiye ile Paraguay, San Francisco Bay Area Stadı'nda TSİ 06.00'da karşı karşıya gelecek.

 

Turnuvada bu gece ve gelecek sabah oynanacak maçların programı şöyle:

 

(Bugün)

D Grubu:

 

22.00: ABD-Avustralya (Lumen Field)

 

(20 Haziran Cumartesi)

C Grubu:

 

01.00 İskoçya - Fas (Boston Stadı)

03.30 Brezilya - Haiti (Philadelphia Stadı)

 

D Grubu:

 

06.00 Türkiye - Paraguay (San Francisco Bay Area Stadı)

 

F Grubu:

 

20.00 Hollanda - İsveç (Houston Stadı)

 

E Grubu:

 

23.00 Almanya - Fildişi Sahili (Toronto Stadı)

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