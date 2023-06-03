Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi | Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i farklı yendi

İKİNCİ KARŞILAŞMA 5 HAZİRAN'DA

Süre alan 10 oyuncusunun da skor ürettiği Fenerbahçe Beko'da 7 isim çift hanelere ulaştı. Sarı-lacivertlilerde Motley 18, Hayes 15 sayıyla galibiyette başrolü oynadı.



Anadolu Efes'te ise Bryant 13 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.



Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride ikinci karşılaşma 5 Haziran Pazartesi günü yine Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde oynanacak.