Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ne zaman başlıyor?

İstanbul'dan 6, Ankara'dan 3, Balıkesir'den 2, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Konya, Muğla, Tekirdağ ve Trabzon'dan birer takımın yer alacağı ligde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Çağdaş Bodrumspor, Çayırova Belediyespor, Esenler Erokspor, Fenerbahçe Koleji Novotel, Finalspor, Gaziantep Basketbol, Haremspor, iLab Basketbol, İstanbul Anka, Kapaklıspor, Konya Büyükşehir Belediyespor, MKE Ankaragücü, OGM Ormanspor, Pizzabuls CO Basket, Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo, TED Ankara Kolejliler ve Trabzonspor mücadele edecek.



İLK HAFTANIN PROGRAMI



Ligde ilk hafta maçlarının programı şöyle:



13 Eylül Cuma:



18.00 Pizzabuls CO Basket-Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo (Küçükçekmece Halkalı)



14 Eylül Cumartesi:



14.00 Çayırova Belediyespor-İstanbul Anka (Çayırova)



15.30 Fenerbahçe Koleji Novotel-Konya Büyükşehir Belediyespor (Fenerbahçe Metro Enerji)



17.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Finalspor (Kurtdereli)



18.30 Haremspor-Esenler Erokspor (Beylikdüzü)



15 Eylül Pazar:



14.00 Kapaklıspor-Trabzonspor (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)



16.00 Gaziantep Basketbol-iLab Basketbol (Karataş Şahinbey)



18.00 OGM Ormanspor-TED Ankara Kolejliler (M.Sait Zarifoğlu)



16 Eylül Pazartesi:



16.00 Çağdaş Bodrumspor-MKE Ankaragücü (Bodrum)







