Türkiye-Sırbistan voleybol maçı ne zaman? Filenin Efeleri maç programı

Filenin Efeleri, 30 Eylül-8 Ekim'de gerçekleşecek elemelerde B Grubu'nda ev sahibi Japonya'nın yan sıra ABD, Slovenya, Sırbistan, Tunus, Mısır ve Finlandiya ile mücadele edecek. Grupta ilk 2 sırayı alan takımlar 2024 Paris bileti alacak. İşte, Türkiye-Sırbistan voleybol maçı tarihi...



FİLENİN EFELERİ'NİN MAÇI NE ZAMAN?



Türkiye-Sırbistan milli voleybol maçı 30 Eylül Cumartesi tarihinde yapılacak.



TSİ 07.00'da başlayacak müsabakanın, TRT Spor ekranlarında olması bekleniyor.



MİLLİ TAKIMIN MAÇ PROGRAMI



Milli takımın TSİ maç programı şöyle:



30 Eylül Cumartesi:



07.00 Türkiye-Sırbistan



1 Ekim Pazar:



04.00 Türkiye-Slovenya



3 Ekim Salı:



10.00 Türkiye-ABD



4 Ekim Çarşamba:



13.30 Türkiye-Japonya



6 Ekim Cuma:



04.00 Türkiye-Finlandiya



7 Ekim Cumartesi:



04.00 Türkiye-Mısır



8 Ekim Pazar:



07.00 Türkiye-Tunus



