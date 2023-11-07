Türkiye-Slovakya kadın basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte milli basketbol maçının ayrıntıları

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı için Kocaeli'de medya günü etkinliği yapıldı. İlk maç ise Orta Avrupa'nın güçlü ekibi Slovakya ile olacak. İşte, Türkiye-Slovakya kadın basketbol maçı hakkında bilgiler...



MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?



FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde yer alan A Kadın Milli Takımı, 9 Kasım Perşembe günü Slovakya’yı konuk edecek.



MİLLİ MAÇ SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



F Grubu'nda yer alan milli takımın, Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynayacağı Slovakya müsabakası saat 18.30’da başlayacak.



Basketbolseverlerin salonda ücretsiz olarak izleyebileceği karşılaşma, TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.



MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMI



Milli takımın gruptaki ikinci maçı ise 12 Kasım Pazar günü Hafnarfjordur Arena’da, İzlanda ile olacak. Bu maç da TSİ 21.30’da başlayacak.



