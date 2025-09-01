Türkiye - Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?

Filenin Sultanları, çeyrek final için Slovenya ile kozlarını paylaşıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı’nda gözler ilk üç karşılaşmadaki performansıyla dikkat çeken Melissa Vargas’ta olacak. Slovenya ise ilk kez katıldığı Dünya Şampiyonası'nda sürprize imza attı. D Grubu'ndaki son maçlar öncesi 1 puan ile son sırada yer alan Alessandro Orefice'nin öğrencileri, Arjantin'i yenerek son 16 turuna kalma başarısı yakaladı. İspanya, Bulgaristan ve Kanada'yı set vermeden mağlup eden Filenin Sultanları, Slovenya karşısında kazanarak adını üst tura yazdırmak istiyor.



TÜRKİYE - SLOVENYA MAÇI NE ZAMAN?



Filenin Sultanları ile Slovenya mücadelesi 1 Eylül Pazartesi günü gerçekleşecek. TRT1'den yayımlanacak maç, saat 16:30'da ekrana gelecek.



A Milliler, son 16 turunu geçmesi durumunda çeyrek finalde ABD-Kanada eşleşmesini kazanan ABD ile karşılaşacak.



Slovenya karşısında Filenin Sultanları’nda gözler Ebrar, Zehra, Vargas, Yaprak, Eda, Cansu, Gizem, Hande gibi yıldızlarda olacak.



Son 16 turunu geride bırakan takımlar Bangkok'ta çeyrek final, yarı final, üçüncülük ve final oynayacak. Son 16 turu 29 Ağustos-1 Eylül, çeyrek finaller 3-4 Eylül, yarı finaller ve finaller ise 7 Eylül’de olacak.

