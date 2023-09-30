NTV.COM.TR’ye geri dön

Türkiye-Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Efeleri parkede

"Filenin Efeleri" 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'ne galibiyetle başladı. A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu ilk maçında Sırbistan'ı 3-1 mağlup etti. Tüm gözler şimdi ikinci maçta olacak. Peki, Türkiye-Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Efeleri parkede

Türkiye grupta ev sahibi Japonya'nın yanı sıra ABD, Slovenya, Sırbistan, Tunus, Mısır ve Finlandiya ile mücadele edecek. Grupta ilk 2 sırayı alan takımlar 2024 Paris bileti alacak. İşte, Türkiye-Slovenya maçına dair bilgiler...

Milliler gruptaki ikinci maçını 1 Ekim'de TSİ 04.00'te Slovenya ile oynayacak.

Müsabakanın TRT Spor ekranlarında olması bekleniyor.

MİLLİ TAKIMIN PROGRAMI

Milli takımın TSİ maç programı şöyle:

30 Eylül Cumartesi:

07.00 Türkiye-Sırbistan

1 Ekim Pazar:

04.00 Türkiye-Slovenya

3 Ekim Salı:

10.00 Türkiye-ABD

4 Ekim Çarşamba:

13.30 Türkiye-Japonya

6 Ekim Cuma:

04.00 Türkiye-Finlandiya

7 Ekim Cumartesi:

04.00 Türkiye-Mısır

8 Ekim Pazar:

07.00 Türkiye-Tunus

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...