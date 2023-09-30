Türkiye-Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Efeleri parkede

Türkiye grupta ev sahibi Japonya'nın yanı sıra ABD, Slovenya, Sırbistan, Tunus, Mısır ve Finlandiya ile mücadele edecek. Grupta ilk 2 sırayı alan takımlar 2024 Paris bileti alacak. İşte, Türkiye-Slovenya voleybol maçına dair bilgiler...



Milliler gruptaki ikinci maçını 1 Ekim'de TSİ 04.00'te Slovenya ile oynayacak.



Müsabakanın TRT Spor ekranlarında olması bekleniyor.



MİLLİ TAKIMIN MAÇ PROGRAMI



Milli takımın TSİ maç programı şöyle:



30 Eylül Cumartesi:



07.00 Türkiye-Sırbistan



1 Ekim Pazar:



04.00 Türkiye-Slovenya



3 Ekim Salı:



10.00 Türkiye-ABD



4 Ekim Çarşamba:



13.30 Türkiye-Japonya



6 Ekim Cuma:



04.00 Türkiye-Finlandiya



7 Ekim Cumartesi:



04.00 Türkiye-Mısır



8 Ekim Pazar:



07.00 Türkiye-Tunus



