Türkiye Süper Kupa maçı ne zaman? İşte GS-FB Süper Kupa finalinden son bilgiler

Süper Kupa final maçı için araştırmalar hız kazandı. 2022-2023 lig sezonu şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası’nın müzesine götüren Fenerbahçe finalde karşılaşacak. Galatasaray rakibini 1996, 2012 ve 2013 tarihlerinde mağlup etmeyi başarırken, Fenerbahçe ise 1973, 1985 ve 2014 yıllarında kazanan taraf olmuştu. İşte, Türkiye Süper Kupa maçına dair son bilgiler...



TFF SÜPER KUPA FİNAL MAÇI NE ZAMAN?



TFF Süper Kupa mücadelesi 2023-2024 sezonunun devre arasında yapılacak



Karşılaşmanın oynanacağı stadyum ve tarih ise daha sonra belirlenecek.



Bu dev müsabakanın tarih bilgisi netlik kazanınca haberimizde yer vereceğiz.



TFF'DEN SÜPER KUPA FİNALİ AÇIKLAMASI



Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki TFF Süper Kupa mücadelesi, 2023-2024 sezonunun devre arasında yapılacak.



TFF'nin konuya dair açıklaması ise şu şekilde;



"UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme müsabakaları ardışık haftalarda oynanmaktadır. Bu sebeple, Galatasaray kulübümüzün maçlarının salı/çarşamba günü, Fenerbahçe kulübümüzün ise maçlarının perşembe günü oynayacak olmasından dolayı, TFF Süper Kupa müsabakasının sezon öncesinde oynatılması, uygun dinlenme günü sağlanamamasından dolayı mümkün olamamaktadır. Tüm bu nedenler dikkate alınarak, TFF Süper Kupa müsabakasının devre arasında oynatılmasına karar verilmiştir. Müsabakanın oynanacağı stadyum ve tarih netleştiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır."

