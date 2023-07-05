Türkiye Süper Kupa maçı ne zaman yapılacak? TFF Süper Kupa finali için geri sayım

2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe ile Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek. Söz konusu maçın tarihi, saati ve oynanacağı şehir gibi bilgiler de şimdiden merak konusu oldu. İşte, TFF Süper Kupa finali hakkında bilgiler...



GALATASARAY-FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?



Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile TFF Süper Kupa maçına çıkacak.



Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak 50. Süper Kupa finalinin tarihi netlik kazanmadı.



Söz konusu müsabakanın Ağustos ayının ilk haftalarında oynanması bekleniyor.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyurulacak mücadelenin saat ve tarih bilgisi belli olduğunda ntv.com.tr adresinde olacak.



