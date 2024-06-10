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Türkiye-Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Voleybol Milletler Ligi)

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasında bu hafta Tayland ile mücadele edecek. Milletler Ligi'nin 3. haftasında 8 maçın sonunda 18 puanla 5. sırada bulunan Filenin Sultanları, Tayland karşısında da galibiyet alarak yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Peki, Türkiye-Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Voleybol Milletler Ligi)

FIVB Milletler Ligi'nin 3. haftasında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, ile karşı karşıya gelecek. Turnuvanın ABD etabındaki tüm maçları kazanan Filenin Sultanları, galibiyet serisine kaldığı yerden devam etmek istiyor. Peki, Türkiye-Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE-TAYLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kadınlarda FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftası yarın Hong Kong'da başlayacak.

Filenin Sultanları, etaptaki ilk maçını 12 Haziran Çarşamba günü saat 12.00'da Tayland'la oynayacak. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Türkiye-Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Voleybol Milletler Ligi) - 1

SON 4 MAÇTAN GALİP GELDİ

Hong Kong'daki 3. hafta etabının ilk maçı yarın ABD ile Fransa arasında yapılacak.

Bu etapta , Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya'yla karşılaşacak Filenin Sultanları, etaptaki ilk maçını 12 Haziran Çarşamba günü Tayland'la oynayacak.

Organizasyonun Antalya etabında 2 galibiyet 2 yenilgi alan "Filenin Sultanları", ABD etabındaki 4 maçında da galip geldi. Milliler, 8 maçın sonunda 18 puanla 5. sırada bulunuyor.

FİLENİN SULTANLARI TAKVİMİ

"Filenin Sultanları"nın VNL'in üçüncü ve son haftasında Hong Kong Coliseum'da yapacağı karşılaşmaların programı şöyle:

12 Haziran Çarşamba:

Türkiye-Tayland

13 Haziran Perşembe:

Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

15 Haziran Cumartesi:

Çin-Türkiye

16 Haziran Pazar:

Türkiye-Brezilya

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