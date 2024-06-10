Türkiye-Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Voleybol Milletler Ligi)

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland ile karşı karşıya gelecek. Turnuvanın ABD etabındaki tüm maçları kazanan Filenin Sultanları, galibiyet serisine kaldığı yerden devam etmek istiyor. Peki, Türkiye-Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



TÜRKİYE-TAYLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Kadınlarda FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftası yarın Hong Kong'da başlayacak.



Filenin Sultanları, etaptaki ilk maçını 12 Haziran Çarşamba günü saat 12.00'da Tayland'la oynayacak. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

