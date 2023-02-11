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Türkiye teknik direktörü Stefan Kuntz depremzedeler yararına kasiyerlik yapacak

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, depremzedeler yararına Almanya'da kasiyerlik yapacak.

Türkiye teknik direktörü Stefan Kuntz depremzedeler yararına kasiyerlik yapacak

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Türkiye'yi yasa boğan depremler dolayısıyla, spor dünyasından birçok kişi depremzedelere farklı yollardan yardım ediyor.

A Milli Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un, depremzedeler yararına ülkesi Almanya'nın en büyük süper market zincirinin bir şubesinde kasiyerlik yapacağı açıklandı.

Alman teknik adamın bulunduğu süre içerisinde marketin tüm kasalarının açık tutulacağı, bu saat aralığında elde edilecek tüm gelirin, depremzedelerin yaralarını sarmak üzere AFAD'a bağışlanacağı da bildirildi.

Türkiye teknik direktörü Stefan Kuntz depremzedeler yararına kasiyerlik yapacak - 1
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