Türkiye transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2024-2025 kış transfer sezonu bitiş tarihi

Avrupa'nın 5 büyük liginde kış transfer dönemi tamamlandı. Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi kabul edilen İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1'de kış transfer dönemi sona erdi. Tüm gözler şimdi Türkiye'de ara transfer sürecinin biteceği tarihte. İşte, 2024-2025 ara transfer sezonu bitiş tarihi...



ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, Süper Lig 2024-2025 ara transfer dönemi tarihleri belli oldu.



Buna göre; Futbolda ara transfer dönemi 13 Ocak 2025'te başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.



AVRUPA'DA TRANSFERE İNGİLİZ KULÜPLERİ DAMGA VURDU



Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde 2024-2025 sezonu kış transfer dönemi sona erdi.



Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi kabul edilen İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1'de kış transfer dönemi tamamlandı.



Transfer dönemlerinde yaptığı harcamalarla öne çıkan İngiliz takımları, bu kış da geleneği bozmadı.



Avrupa'nın en pahalı 10 transferinin 6'sını Premier Lig ekipleri gerçekleştirdi.



Kış transfer sezonunda yapılan bonservisi en yüksek 10 transfer, 19-25 yaş arasındaki oyunculardan oluştu.



İngiliz medyasına göre Premier Lig kulüpleri, kış transfer döneminde yaklaşık 370 milyon sterlin harcadı.



Geçen yıl kış transfer döneminde ödenen rakam ise sadece 100 milyon sterlindi.



Manchester City, tek başına Premier Lig'deki 19 kulübün toplam harcamasına yakın harcama yaptı.