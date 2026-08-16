Türkiye U17 Kız Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda finalde

Şili'nin başkenti Santiago'da düzenlenen 2026 FIVB U17 Kızlar Dünya Şampiyonası yarı final karşılaşmasında Türkiye ile Tayvan karşı karşıya geldi. Milliler; 25-15, 25-22 ve 25-22’lik setler sonucunda rakibini 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Ay-yıldızlılar, finalde 17 Ağustos Pazartesi günü saat 02.00’de ABD ile karşılaşacak.