Türkiye-Ukrayna kadın milli futbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası 1. play-off turu ilk maçında Ukrayna'yı konuk edecek. Müsabakanın rövanşı, 29 Ekim Salı günü Moldova'nın başkenti Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda oynanacak. İşte, Türkiye-Ukrayna kadın milli futbol maçı hakkında bilgiler...



A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası play-off ilk turundaki rakibi Ukrayna oldu.



Türkiye-Ukrayna kadın milli futbol maçı, 25 Ekim Cuma gnü oynanacak.



Esenler Erokspor Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 18.00'de başlayacak.



Müsabakanın yayıncı kanalı henüz belli olmadı.



SONRAKİ TURDA NE OLACAK?



Tur atlayan takım Yunanistan-Belçika eşleşmesinin galibiyle 2. play-off turunda rakip olacak. Bu turu da geçen ekip, adını 2025 UEFA Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'na yazdıracak.