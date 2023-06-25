Türkiye-Ukrayna voleybol milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Efeleri sahaya çıkacak

Hırvatistan'ın Zadar kentinde düzenlenen Dörtlü Final yarı finalinde Çekya'yı 3-2 yenen milli takım, finale yükseldi. Yarı finaldeki diğer takımlardan Ukrayna, 25-23, 21-25, 25-21 ve 25-12'lik setlerle Hırvatistan'ı 3-1 yenerek finalde A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın rakibi oldu. İşte, Türkiye-Ukrayna voleybol milli maçı hakkında merak edilenler...



26 Haziran'da TSİ 21.00'de oynanacak final maçı TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.



Çekya ile Hırvatistan ise yarın TSİ 18.00'de üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.



