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Türkiye-Ukrayna voleybol milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Efeleri sahaya çıkacak

"Filenin Efeleri"nin CEV Avrupa Altın Ligi finalindeki rakibi Ukrayna oldu. A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna ile eşleşti. Tüm gözler şimdi bu heyecan dolu maçın detaylarında. Peki, Türkiye-Ukrayna voleybol milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-Ukrayna voleybol milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Efeleri sahaya çıkacak

Hırvatistan'ın Zadar kentinde düzenlenen Dörtlü Final yarı finalinde Çekya'yı 3-2 yenen milli takım, finale yükseldi. Yarı finaldeki diğer takımlardan Ukrayna, 25-23, 21-25, 25-21 ve 25-12'lik setlerle Hırvatistan'ı 3-1 yenerek finalde A Milli Takımı'nın rakibi oldu. İşte, Türkiye-Ukrayna voleybol milli maçı hakkında merak edilenler...

26 Haziran'da TSİ 21.00'de oynanacak final maçı TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

Çekya ile Hırvatistan ise yarın TSİ 18.00'de üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.

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