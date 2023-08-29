Türkiye ve Avrupa'da transfer dönemi ne zaman bitiyor?

Futbolda, yaz transfer dönemi olarak adlandırılan 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil döneminde takımlar transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor.



Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun kararına göre, 26 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi 15 Eylül'de sona erecek.



"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.



UEFA ise kadro bildirme tarihini 5 Eylül olarak belirledi.



AVRUPA VE ARABİSTAN



İspanya, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere'de başta olmak üzere Avrupa'da transfer dönemi 1 Eylül'de sonlanacak.



Yıldız isimlerin imza attığı Suudi Arabistan'da ise transfer süreci 20 Eylül'de tamamlanacak.

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