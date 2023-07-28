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Türkiye ve İtalya'dan EURO 2032 ortaklığı: UEFA'ya mektup gönderildi

Türkiye ve İtalya Futbol Federasyonları, EURO 2023'ye birlikte ev sahipliği yapmak için UEFA'ya mektup gönderdi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve FIGC Başkanı Gabriele Gravina arasında anlaşma sağlandı.

Türkiye ve İtalya'dan EURO 2032 ortaklığı: UEFA'ya mektup gönderildi

Türkiye Federasyonu ve Futbol Federasyonu 2032 Avrupa Şampiyonasını birlikte düzenlemek için UEFA'ya bir mektup gönderdi.

ANSA'nın haberine göre, İtalyan ve Türk Futbol Federasyonlarının EURO 2032'yi birlitke düzenlemek için UEFA'ya bir mektup gönderdikleri aktarıldı.

Öte yandan İtalya Futbol Federasyon Başkanı Gabriele Gravina ile Başkanı Mehmet Büyükekşi arasında geçtiğimiz gülerde Roma'da yapılan bir görüşme sonucunda ortak karar alındığı kaydedildi.

UEFA'nın bu konu hakkındaki kararını EURO 2023'nin 10 Ekim'de Nyon'da yapılacak İcra Kurulu toplantısı sırasında vermesi bekleniyor.

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