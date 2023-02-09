Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan açıklama: Murat Çiloğulları depremde hayatını kaybetti

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Türkiye Voleybol Federasyonu yaptığı açıklamada Malatya Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen voleybolcu Murat Çiloğulları'nın depremde hayatını kaybettiğini ifade etti.

Yapılan açıklamada, "Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde Malatya BBSK forması giyen Murat Çiloğulları'nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır, Malatya BBSK ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

TVF Erkekler Voleybol 2. Ligi 6. Grup'ta play off mücadelesi veren Malatya Büyükşehir Belediyespor'da enkaz altında kalan sporculardan Mehmet Can Ağırbaş ve Emincan Kocabaş da otel enkazında kalarak yaşamını yitirmişti.