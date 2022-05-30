Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan taraftarlara çağrı

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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Basından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Alpaslan A milli Erkek Voleybol Takımı'nın 5 Haziran'da Trabzon'da oynayacağı maç için şehirdekilere çağrıda bulundu.

Alpaslan, yaptığı yazılı açıklamada, voleybol milli takımlar sezonu öncesi takımlara ve teknik ekibe başarı dileklerinde bulundu.



A Milli Erkek Voleybol Takımı​​​​​​​'nın Avrupa Altın Ligi'ne 3-0’lık galibiyetle başladığını aktaran Alpaslan, "Anadolu'nun güzide şehirlerinden Elazığ'da oynanan maçta halkımızın desteği büyüktü. A Milli Erkek Voleybol Takımı'mızı salonda takip eden, yüreği bizimle atan herkese çok teşekkür ederiz. Millilerimiz 1 Haziran Çarşamba günü ikinci maçında deplasmanda Portekiz ile karşılaşacak, ardından 5 Haziran'da Trabzon'da rövanş için sahada olacak. Sevgili Trabzon halkını, Filenin Efeleri'ni desteklemeye tribünlere davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.



A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın da Milletler Ligi ile sezona başlayacağını anlatan Alpaslan, şunları kaydetti:



"Filenin Sultanları Milletler Ligi birinci etabında İtalya, Çin, Bulgaristan ve Belçika ile karşılaşacak. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak turnuvada halkımızın yoğun ilgi ve desteğinin olacağını düşünüyoruz. Tüm takımlarımıza ve teknik ekiplerimize 2022 milli takım sezonunda başarılar diliyor, halkımızı sporcularımızı desteklemeye davet ediyorum."



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