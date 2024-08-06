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Türkiye voleybol yarı final maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları olimpiyatlarda yarı finalde

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları yarı final maçında İtalya-Sırbistan maçının galibiyle karşı karşıya gelecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde Çin'i 3-2 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi. Peki, Türkiye voleybol yarı final maçı ne zaman?

Türkiye voleybol yarı final maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları olimpiyatlarda yarı finalde

2024 çeyrek finalinde Çin'i 3-2 yenen Türkiye A Milli Kadın Takımı yarı finale yükseldi. Yarı finalde İtalya-Sırbistan maçının galibiyle karşı karşıya gelecek olan Filenin Sultanları'nın maç programı merak ediliyor. Peki, Türkiye voleybol yarı final maçı ne zaman, saat kaçta?

TÜRKİYE VOLEYBOL YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

2024 Paris Olimpiyatları'nda Çin'i 3-2'lik skorla yenen Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı yarı finalde mücadele edecek.

8 Ağustos'ta oynanacak olan yarı final müsabakalarının canlı yayın programı henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye voleybol yarı final maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları olimpiyatlarda yarı finalde - 1

RAKİP İTALYA-SIRBİSTAN MAÇININ GALİBİ OLACAK

A Milli Kadın Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde Çin'i 3-2 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Filenin Sultanları, yarı finalde İtalya-Sırbistan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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