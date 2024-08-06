Türkiye voleybol yarı final maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları olimpiyatlarda yarı finalde

2024 Paris Olimpiyatları çeyrek finalinde Çin'i 3-2 yenen Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı yarı finale yükseldi. Yarı finalde İtalya-Sırbistan maçının galibiyle karşı karşıya gelecek olan Filenin Sultanları'nın maç programı merak ediliyor. Peki, Türkiye voleybol yarı final maçı ne zaman, saat kaçta?



TÜRKİYE VOLEYBOL YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?



2024 Paris Olimpiyatları'nda Çin'i 3-2'lik skorla yenen Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı yarı finalde mücadele edecek.



8 Ağustos'ta oynanacak olan yarı final müsabakalarının canlı yayın programı henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

