Türkiye-Yunanistan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki ikinci maçında Yunanistan'ı konuk edecek. Futbolseverler de şimdi maça dair ayrıntılara odaklandı. İşte, Türkiye-Yunanistan milli maçı hakkında bilgiler...



MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Kadın A Millî Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki ikinci maçında 25 Şubat Salı günü İstanbul'da Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.



Pendik Stadı'ndaki müsabaka, saat 18.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Miriama Bockova yönetecek.



Müsabakanın yayıncı kanalı ise henüz net değil.



MİLLİ TAKIM KADROSU



Teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetimindeki millilerin aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:



Kaleci: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Ezgi Çağlar (Beşiktaş United Payment), Gamze Nur Yaman (Galatasaray Petrol Ofisi)



Defans: Sejde Aylin Abrahamsson (Club Brugge), Didem Karagenç, Kezban Tağ, İlayda Civelek, Ece Tekmen (Beşiktaş United Payment), Gülbin Hız (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Yaşam Göksu (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Fatma Şakar (Union Berlin Frauen), Eda Karataş (Galatasaray Petrol Ofisi), Meryem Küçükbirinci (Hakkarigücüspor)



Orta saha: Dilan Bora (Trabzonspor), Ebru Topçu, Arzu Karabulut (Galatasaray Petrol Ofisi), Derya Arhan, Ece Türkoğlu (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Meryem Cennet Çal, Elif Keskin (Beşiktaş United Payment), Başak İçinözbebek (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Miray Cin (Borussia Mönchengladbach)



Forvet: Busem Şeker (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Melike Öztürk (Fatih Vatanspor), Kader Hançar (Beylerbeyi SK), Melike Pekel (St. Pölten)