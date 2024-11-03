Türkiye Yüzme Federasyonu başkanlığına Erkan Yalçın yeniden seçildi

Türkiye Yüzme Federasyonu'nun 6. olağan genel kurulu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndaki B2 konferans salonunda yapıldı.

Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Yalçın, kullanılan 208 oyun 205'ini alarak bir kez daha başkan oldu. 3 oy geçersiz sayıldı.



Yalçın başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Süleyman Şahin, Fatih Sezer, Zeynep Demir, İrfan Özdemir, Hakan Yıldız, Güven Duvan, Umut Gözen, Ufuk Çıplak, Semih Karagöz ve Yüksel Seçkin Saruhan yer aldı.

FAALİYET VE DENETİM RAPORLARI



Divan başkanlığını Abdullah Albunar'ın yaptığı genel kurulda, faaliyet ve denetim raporları da ibra edildi.



Yalçın, yaptığı konuşmada, ilk defa başkan seçildiği 2017'den itibaren gerçekleştirdiği icraatları ve milli sporcuların imza attığı başarıları anlatarak, "Göreve geldiğimizden bu yana altyapıyı güçlendirmeyi, genç sporcularımızı desteklemeyi ve Türk yüzme sporunu uluslararası arenada zirveye taşımayı hedefledik. Bunun için attığımız her adımda sporcularımızın gelişimini, sağlığını ve psikolojik dayanıklılığını ön planda tuttuk." diye konuştu.