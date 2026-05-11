Türkiye’de Binler, Wings For Life World Run’la koşamayanlar için koştu

Bu yıl 13. kez düzenlenen Wings for Life World Run, 6 bini aşkın kişinin katılımıyla tamamlandı. İstanbul ’da Kuruçeşme – Arnavutköy sahil şeridinde ve İzmir İnciraltı Kent Ormanı’nda yapılan fiziksel koşularda kadınlar kategorisinde Nuray Bulut Göktepe, 38.70 km koşarak en iyi dereceyi elde etti. Erkekler kategorisinde ise Canpolat Akbay, 59.95 km.’lik derecesiyle Türkiye genelinde en uzun mesafeyi kat eden isim oldu. Akbay aynı zamanda, Wings For Life World Run’ı global olarak 17. sırada noktaladı.

Red Bull Sporcuları ve Paralimpik Milli Sporcular da İyilik İçin Koşuya Katıldı

Dünyanın dört bir yanında heyecanla beklenen iyilik koşusunda bu yıl Red Bull sporcuları da binlerce katılımcıyla aynı anda koştu. İstanbul Kuruçeşme’de 3 bine yakın kişinin katılımıyla gerçekleşen fiziksel koşuya Red Bull Sporcuları Bahattin Sofuoğlu, Bora Altıntaş, Kübra Dağlı, Yunus Emre Gültekin ve Red Bull oyuncuları İsmail Can Yerinde (Isopowerr) ve Ege Arseven de katıldı. Red Bull sporcularının yanı sıra Paralimpik Milli Sporcular Öznur Cüre Girdi, Nil Mısır, Yiğit Can Aydın ve Merve Nur Eroğlu da omurilik felçlileri için koşuya katıldı. Milli voleybolcu Dilay Özdemir de omurilik felçlileri için koşanlar arasında yerini aldı.

“Attığımız Her Adımın Bir Başkasının Hayatına Umut Olması Çok İlham Verici”

Wings For Life World Run’ın büyük bir amaca hizmet ettiğini belirten Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu, “Wings for Life World Run, sporun çok daha büyük bir amaca hizmet ettiği özel bir etkinlik. Dünyanın dört bir yanından insanların omurilik felci araştırmalarına destek olmak için aynı anda harekete geçmesi gerçekten çok ilham verici. Attığımız her adımın bir başkasının hayatına umut olabileceğini bilmek bu koşuyu çok daha anlamlı kılıyor.” dedi.

Wings For Life World Run’da gerçekten bir amaç için koşulduğunun altını çizen Red Bull sporcusu Kübra Dağlı, “Wings for Life World Run benim için sadece bir koşu etkinliği değil; burada gerçekten bir amaç için koştuğunuzu hissediyorsunuz. Üstelik hızlı olmanız da gerekmiyor, önemli olan başlamak ve bu iyilik hareketinin bir parçası olmak. Aynı amaç için bir araya gelen insanların enerjisi de etkinliği çok özel kılıyor.” ifadelerini kullandı.

“En Büyük Motivasyonum, Attığımız Her Adımın Bir Başkasının Hayatına Dokunma İhtimali”

Sporun birleştirici gücüyle gerçek bir dayanışma ortaya koyduğumuzu görmek çok heyecan verici diyen Paralimpik Milli Okçu Öznur Cüre Girdi, “Wings for Life World Run, dünyanın dört bir yanından insanların tek bir amaç için bir araya geldiği çok özel bir koşu. Benim için en büyük motivasyon, attığımız her adımın bir başkasının hayatına dokunma ihtimali. Sporun birleştirici gücüyle gerçek bir dayanışma ortaya koyduğumuzu görmek çok heyecan verici.” dedi.

Wings For Life World Run'a ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Dr. Av. Murat Aksu "Wings for Life World Run tüm dünyada aynı anda düzenlenen bir organizasyon. Şu ana kadar omurilik felçlileri için 60 milyon doların üstünde fon toplanmış. Bu gelir omurilik felcinin tedavisinin araştırılması için kullanılacak. Red Bull’a bu organizasyon için teşekkür ediyoruz. Farkındalığı artıran bunun gibi organizasyonlar bizim için çok önemli. Bu yıl Wings for Life'a biz de katkı sağladık. Sporcularımız buraya katıldı. Engellilerin yanında olmak bizim en büyük görevimiz. " dedi.

Toplam 9.2 Milyon Euro Bağış Toplandı

Tüm dünyada toplam 346.527 kişinin iyilik için koştuğu Wings for Life World Run’a Türkiye’de 6833 kişi kayıt oldu. Dünya çapında toplam 9.2 Milyon Euro bağış toplandı. Toplanan bağışlar, merkezi Avusturya’nın Salzburg şehrinde olan Wings for Life Omurilik Araştırma Vakfı’na aktarılacak ve omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlanmış olacak. Wings for Life World Run’a fiziksel koşuların yanı sıra AppRun uygulaması üzerinden de katılım sağlandı. AppRun’da katılımcılar hedeflerini, kendilerini ve sanal yakalama aracının uzaklığını uygulama üzerinden belirterek koşu mesafelerini kendileri yönetebildi.

Škoda, Aras Kargo, Yapı Kredi Step, Castrol, Erikli ve Migros partnerliğinde, dünyanın dört bir yanında aynı anda start alınan Wings For Life World Run’ın Türkiye ayağı, bu yıl İstanbul Kuruçeşme ve İzmir İnciraltı Kent Ormanı’nda başladı.

