Türkiye'de bir ilk olacak: Anlaşma tamamlandı

Muğla Gelişim Platformu'nun, Menteşe'ye kazandırmak istediği hipodrom projesi için Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkan, Muğla protokolüyle buluştu. Yeni hataya geçirilecek projenin detayalrı belli oldu.

Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkan, Muğla’da iki gün boyunca protokol ziyaretlerinde bulundu. Heyet, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Turhan Kaçar, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, siyasi partiler, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile görüşerek projenin sağlayacağı sosyal, ekonomik ve sportif katkıları anlattı.

PİSTİYLE TÜRKİYE'DE BİR İLK

Muğla Gelişim Platformu Başkanı Burak Nizamoğlu, hipodrom projesinin Menteşe’nin kültürel ve ekonomik yapısına büyük katkı sunacağını belirterek, "Muğla Gelişim Platformu olarak, 'Menteşe’ye Hipodrom' projemiz için bir yıldır büyük emek veriyoruz. Geldiğimiz noktada Menteşe'nin kültürel ve ekonomik yapısına büyük katkı sunacak hayalimiz artık bir projeye dönüştü. Geçtiğimiz hafta TJK yönetim kurulu üyesi Kerem Alkan’ı projemizle alakalı Muğla’da ağırladık. Yaptığımız teknik çalışmalar sonucunda Türkiye Jokey Kulübü’nün çok kapsamlı bir Hipodrom için ihtiyaç duyduğu arazimizi bulduğumuzu düşünüyoruz. Bundan sonraki kısım bürokratik ve teknik çalışmaları kapsıyor. Bu sürecin de takipçisi olacağız" dedi.

EĞİTİM MERKEZİ OLACAK

Menteşe’ye yapılacak hipodrumun, Türkiye’deki diğer hipodromlardan çok farklı olduğunu ve üniversiteyle iş birliği yapılarak öğrencilerin her alanda deneyim kazanabileceğini söyleyen Nizamoğlu, "'Menteşe’ye hipodrom hayalimizi diğer hipodromdan farklı kılan bazı özellikler var. Türkiye’deki 10 hipodromun hiçbir pistinde şut yok. Şut bin 200 metre düz koşu sağlayan bir alan. Bu ata ve atçıya hem büyük bir yarış keyfi veriyor hem de yarış hayatına yeni başlayan taylarda, viraj dönme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor ve sakatlanmaların önüne geçiyor. Hipodromumuzda kapsamlı bir at hastanesinin olmasının yanı sıra at yüzme havuzları da dahil büyük bir tedavi ve rehabilitasyon merkezi planlıyoruz. Menteşe Hipodromu'nu açık arttırma usulü tay satış merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.