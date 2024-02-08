Türkiye'de transfer sezonu ne zaman bitecek?

Süper Lig'de ara transfer sezonunun bitişi için geri sayım başladı. Bu dönem yorucu ve yoğun bir transfer sezonu geçiren takımlar son transfer tescillerini gerçekleştirecek. İşte, ara transfer dönemi bitiş tarihi...



TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?



Futbolda ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 9 Şubat'ta sona erecek.



Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, 11 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi yarın tamamlanacak.



2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi, 26 Haziran-15 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.