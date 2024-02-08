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Türkiye'de transfer sezonu ne zaman bitecek?

Futbolseverler ara transfer döneminin ne zaman biteceğine dair araştırmalarına hız verdi. Ara transfer dönemi yakın zaman sonra erecek. Pek çok takımın eksik bölgelere takviyelerde bulunduğu transfer dönemi için araştırmalar yoğunlaştı. Peki, Süper Lig transfer sezonu ne zaman kapanıyor?

Türkiye'de transfer sezonu ne zaman bitecek?

Süper Lig'de ara transfer sezonunun bitişi için geri sayım başladı. Bu dönem yorucu ve yoğun bir transfer sezonu geçiren takımlar son transfer tescillerini gerçekleştirecek. İşte, ara transfer dönemi bitiş tarihi...

DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Futbolda ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 9 Şubat'ta sona erecek.

Türkiye Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, 11 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi yarın tamamlanacak.

2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi, 26 Haziran-15 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.

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