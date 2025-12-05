Türkiye'deki bahis operasyonu, dünyanın gündeminde! "Baskın ve tutuklama"
05.12.2025 19:35
NTV - Haber Merkezi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbolda bahis soruşturmasında operasyonu genişletirken dünya basını da yaşanan gelişmeleri manşetine taşıdı.
Futbolda bahis soruşturmasında operasyonlar genişleyerek devam ediyor. Hakem, yönetici ve futbolcuların olduğu 46 kişi için gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sabah saatlerinde operasyon yapıldı ve 27 futbolcu ile kulüp yöneticileri gözaltına alındı.
GÖZALTINA ALINAN İSİMLER
Gözaltına alınanlar arasında eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Adana Demirspor Spor Kulübü eski başkanı Murat Sancak, Ankaraspor Kulüp sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya, hakem Zorbay Küçük, futbolcular Alassane Ndao, Yusuf Özdemir, Uğur Kaan Yıldız, Salih Malkoçoğlu, Mert Hakan Yandaş ile Metehan Baltacı da var.
Türk fubolundaki bahis operasyonu devam ediyor.
DÜNYA NASIL GÖRDÜ?
Türkiye'deki bahis operasyonundaki gelişmeler devam ederken dünya basını da yaşananları manşetine taşıdı.
İşte öne çıkanlar:
Kicker: Çok sayıda oyuncu tutuklandı: Türkiye'deki bahis skandalı büyüyor.
Corriere dello Sport: Türkiye'de polis baskını! Bahis soruşturması nedeniyle onlarca futbolcu ve hakem tutuklandı.
Sportmediaset: Türkiye'de bahis skandalı: Fenerbahçe ve Galatasaraylı futbolcular tutuklandı.
Footmercato: Türk futbolunda bahis skandalının ardından 29 futbolcu tutuklandı.
Gözaltına alınan isimler arasında eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, futbolcular Mert Hakan ile Metehan Baltacı da var.
L'Equipe: Türk mahkemesi 29 futbolcunun tutuklanmasına karar verdi.
Blick: Galatasaray ve Fenerbahçeli oyuncular tutuklandı.
Marca: Türk futboluna yönelik bahis soruşturmasıyla ilgili baskının yeni ayrıntıları ortaya çıktı. Ülkede birçok kategoriyi ilgilendiren savcılık soruşturması sonucunda futbolcular, hakemler ve yöneticiler tutuklandı.
BBC: Fenerbahçe kaptanının evine bahis skandalı nedeniyle baskın düzenlendi.
Independent: Futbol bahis skandalı soruşturması kapsamında onlarca futbolcu ve hakem tutuklandı.