Türkiye'deki bahis operasyonu, dünyanın gündeminde! "Baskın ve tutuklama"

Futbolda bahis soruşturmasında operasyonlar genişleyerek devam ediyor. Hakem, yönetici ve futbolcuların olduğu 46 kişi için gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sabah saatlerinde operasyon yapıldı ve 27 futbolcu ile kulüp yöneticileri gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Gözaltına alınanlar arasında eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Adana Demirspor Spor Kulübü eski başkanı Murat Sancak, Ankaraspor Kulüp sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya, hakem Zorbay Küçük, futbolcular Alassane Ndao, Yusuf Özdemir, Uğur Kaan Yıldız, Salih Malkoçoğlu, Mert Hakan Yandaş ile Metehan Baltacı da var.