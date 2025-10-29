Türkiye'deki skandal sonrası akıllara İtalya geldi: Küme düşme, men ve hapis cezası!

Maç sonuçlarına etki etme, hakem atamalarını şekillendirme gibi gerekçelerle suçlu bulunan Juventus, şampiyonluğu alınarak 2006 yılında küme düşürülmüştü. Diğer kulüplere, hakem ve yöneticilere para cezası ve men cezaları verildi.

İKİNCİ DALGA DA GELDİ



2023-2025 yıllarında ise bu kez futbolcuların ve hakemlerin yer aldı yasa dışı bahis skandalı patlak vermişti.



Hakem Pietro Marinoni, futbolcularla bağlantılı olduğu ve yasa dışı bahis aracılığı yapmakla suçlandığı gerekçesiyle ceza almıştı.

FUTBOLCULARA CEZA

Yasa dışı bahis soruşturmasına karıştığı için İtalyan oyuncu Sandro Tonali 50 kez bahis oynamakla suçlanmıştı.

2020 ile 2023 yılları arasında Milan forması giyen Tonali, o dönemde çevrim içi yasa dışı bahis sitelerinde bahis oynadığı gerekçesiyle 10 ay sahalardan men ve kumar bağımlığına karşı rehabilitasyon cezası almıştı.



O dönemde Juventus forması giyen Fagioli'ye de 7 ay sahalardan men cezası verilmişti.



İtalya'daki bahis soruşturmasında Galatasaray'ın şu sıralar Udinese'de kiralık olarak forma giyen oyuncusu Nicolo Zaniolo da vardı. İfade veren Zaniolo men cezası almamıştı.

