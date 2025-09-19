Türkiye'den 4 yıldız, büyük ödüle aday: Arda Güler ve Kenan Yıldız favoriler arasında!
Avrupa'nın en prestijli ödüllerinden biri olan Golden Boy Web 2025'te 4 Türk futbolcu aday olarak yer aldı.
Avrupa'da büyük bir prestij sahibi olan genç oyuncu ödülü Golden Boy Web 2025'te 3. tura geçildi.
100 futbolcunun yer aldığı aday listesi açıklandı ve Avrupa futbolunda öne çıkan genç yıldızlar da listede yer aldı.
İspanya La Liga devi Barcelona'nın dünyaca ünlü yıldızları Lamine Yamal ve Pau Cubarsi, Fransa Ligue 1 ekibi ve Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu PSG'den Desire Doue ile İngiltere Premier Lig takımı Chelsea'den Estevao, listede dikkat çeken isimler oldu.
Listede yer alan Türk futbolcular ise şöyle sıralandı:
ARDA GÜLER (REAL MADRID)
KENAN YILDIZ (JUVENTUS)
CAN UZUN (FRANKFURT)
YASİN ÖZCAN (ANDERLECHT - ASTON VILLA'DAN KİRALIK)
2024'ÜN KAZANANI KENAN YILDIZ
Juventus'ta bu sezon gösterdiği performansla beğeni toplayan Kenan Yıldız, 2024 yılında bu ödülü kazanan isim olmuştu.
Milli futbolcu, bu yıl da ödülün favorileri arasında gösteriliyor. Öte yandan bir diğer milli yıldız Arda Güler de öne çıkan futbolcular arasında...
3. turda yer alan futbolcular arasında yapılacak oylamalarla listedeki isimler azalarak devam edecek.
- Etiketler :
- Arda Güler
- Kenan Yıldız
- Golden Boy