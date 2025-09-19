Türkiye'den 4 yıldız, büyük ödüle aday: Arda Güler ve Kenan Yıldız favoriler arasında!

Avrupa'da büyük bir prestij sahibi olan genç oyuncu ödülü Golden Boy Web 2025'te 3. tura geçildi.



100 futbolcunun yer aldığı aday listesi açıklandı ve Avrupa futbolunda öne çıkan genç yıldızlar da listede yer aldı.



İspanya La Liga devi Barcelona'nın dünyaca ünlü yıldızları Lamine Yamal ve Pau Cubarsi, Fransa Ligue 1 ekibi ve Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu PSG'den Desire Doue ile İngiltere Premier Lig takımı Chelsea'den Estevao, listede dikkat çeken isimler oldu.



Listede yer alan Türk futbolcular ise şöyle sıralandı:



ARDA GÜLER (REAL MADRID)