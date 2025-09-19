NTV.COM.TR

Türkiye'den 4 yıldız, büyük ödüle aday: Arda Güler ve Kenan Yıldız favoriler arasında!

Avrupa'nın en prestijli ödüllerinden biri olan Golden Boy Web 2025'te 4 Türk futbolcu aday olarak yer aldı.

Avrupa'da büyük bir prestij sahibi olan genç oyuncu ödülü Golden Boy Web 2025'te 3. tura geçildi.

100 futbolcunun yer aldığı aday listesi açıklandı ve Avrupa futbolunda öne çıkan genç yıldızlar da listede yer aldı.

İspanya La Liga devi Barcelona'nın dünyaca ünlü yıldızları Lamine Yamal ve Pau Cubarsi, Fransa Ligue 1 ekibi ve Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu PSG'den Desire Doue ile İngiltere Premier Lig takımı Chelsea'den Estevao, listede dikkat çeken isimler oldu.

Listede yer alan Türk futbolcular ise şöyle sıralandı:

(REAL MADRID)

Türkiye'den 4 yıldız, büyük ödüle aday: Arda Güler ve Kenan Yıldız favoriler arasında! - 1 Arda Güler, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Gonzalo Garcia'nın attığı golü kutluyor.

KENAN YILDIZ (JUVENTUS)

Türkiye'den 4 yıldız, büyük ödüle aday: Arda Güler ve Kenan Yıldız favoriler arasında! - 2 Kenan Yıldız, Dortmunda maçında attığı golün ardından sevincini böyle yaşadı.

CAN UZUN (FRANKFURT)

Türkiye'den 4 yıldız, büyük ödüle aday: Arda Güler ve Kenan Yıldız favoriler arasında! - 3 Can Uzun'un Frankfurt-Galatasaray maçında yaptığı gol vuruşu

YASİN ÖZCAN (ANDERLECHT - ASTON VILLA'DAN KİRALIK)

Türkiye'den 4 yıldız, büyük ödüle aday: Arda Güler ve Kenan Yıldız favoriler arasında! - 4 Yasin Özcan, sezon başında Aston Villa'dan Anderlecht'e kiralanmıştı.

2024'ÜN KAZANANI KENAN YILDIZ

Juventus'ta bu sezon gösterdiği performansla beğeni toplayan Kenan Yıldız, 2024 yılında bu ödülü kazanan isim olmuştu.

Milli futbolcu, bu yıl da ödülün favorileri arasında gösteriliyor. Öte yandan bir diğer milli yıldız de öne çıkan futbolcular arasında...

3. turda yer alan futbolcular arasında yapılacak oylamalarla listedeki isimler azalarak devam edecek.

