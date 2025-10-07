Türkiye'nin Dünya Kupası için kaç maçı kaldı, A Milli Takım gruptan nasıl çıkar?

Türkiye, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda kritik Bulgaristan ve Gürcistan maçlarına çıkacak.



Milliler 11 Ekim Cumartesi günü saat 21.45'te Bulgaristan deplasmanında ter dökecek.



A Milli Takım, 14 Ekim Salı günü 21.45'te ise Kocaeli'de Gürcistan'ı ağırlayacak. Bu maçların ardından ise Bursa'da Bulgaristan maçı ve deplasmanda İspanya maçı ile grup aşaması tamamlanacak.



15 KASIM

20.00 TÜRKİYE - BULGARİSTAN (BURSA)



18 KASIM

22.45 İSPANYA - TÜRKİYE



TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?



Bulgaristan ve Gürcistan ile oynanacak iki maç grupta ikinci sırayı almak adına oldukça önem arz ediyor.



Bulgaristan deplasmanında alınacak galibiyete, iç sahada Gürcistan karşısında alınacak 3 puanın eklenmesi durumunda Türkiye 9 puana yükselecek. Bu sonuçlar Dünya Kupası'na katılma şansını büyük oranda artıracak. Ancak tam tersi senaryoda Gürcistan'a karşı alınacak puan kaybında Gürcüler genel averajda önde olduğu için onların şansını yükseltecek.



AVRUPA'DAN 16 TAKIM



Dünya Kupası’na Avrupa’dan 16 takım gidecek. Grup lideri 12 takım doğrudan bileti kapacak. Elemeleri ikinci sırada bitiren 12 takım ile ilk ikiye giremeyen ancak 2024-25 Uluslar Ligi genel sıralamasında en üst sırada yer alan 4 grup birincisi, 16 takım olacak şekilde dörderli 4 yola ayrılacak ve tek ayaklı yarı final ile final maçları sonucunda her yoldan 1’er takım finallere gidecek. Elemelerde puan eşitliği halinde önce genel averaja bakılacak. Bu senaryoda Türkiye grubu ikinci sırada bile tamamlasa turnuvaya katılma şansını sürdürecek. Grubu üçüncü veya alt sıralarda tamamlarsa: Dünya Kupası şansını tamamen kaybedecek.

TÜRKİYE'NİN BULUNDUĞU E GRUBU PUAN DURUMU

1 İspanya 6

2 Gürcistan 3

3 Türkiye 3

4 Bulgaristan 0