Türkiye’nin Euro 2024'te son rakibi belli oldu

EURO 2024 play-off final karşılaşmasında Gürcistan, Yunanistan’ı konuk etti.



Mücadelenin normal süresi ve uzatma devresi golsüz sona erdi.



Yunanistan'ı penaltılarda 4-2 ile geçen Gürcistan, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.



AVRUPA ŞAMPİYONASI GRUPLARI



A Grubu: Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre



B Grubu: İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk



C Grubu: Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere



D Grubu: A yolu play-off galibi , Hollanda, Avusturya, Fransa



E Grubu: Belçika, Slovakya, Romanya, B yolu play-off galibi



F Grubu: TÜRKİYE, Gürcistan, Portekiz, Çekya