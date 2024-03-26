Türkiye’nin Euro 2024'te son rakibi belli oldu

EURO 2024 play-off final karşılaşmasında Gürcistan, Yunanistan’ı konuk etti.
Mücadelenin normal süresi ve uzatma devresi golsüz sona erdi.
Yunanistan'ı penaltılarda 4-2 ile geçen Gürcistan, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
AVRUPA ŞAMPİYONASI GRUPLARI
A Grubu: Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre
B Grubu: İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk
C Grubu: Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere
D Grubu: A yolu play-off galibi , Hollanda, Avusturya, Fransa
E Grubu: Belçika, Slovakya, Romanya, B yolu play-off galibi
F Grubu: TÜRKİYE, Gürcistan, Portekiz, Çekya
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Avrupa Futbol Şampiyonası
- Euro 2024