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Türkiye’nin Euro 2024'te son rakibi belli oldu

A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası'ndaki son rakibi belli oldu. Yunanistan'ı penaltılarda geçen Gürcistan, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Türkiye’nin Euro 2024'te son rakibi belli oldu

play-off final karşılaşmasında Gürcistan, Yunanistan’ı konuk etti.

Mücadelenin normal süresi ve uzatma devresi golsüz sona erdi.

Yunanistan'ı penaltılarda 4-2 ile geçen Gürcistan, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

AVRUPA ŞAMPİYONASI GRUPLARI

A Grubu: Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre

B Grubu: İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk

C Grubu: Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere

D Grubu: A yolu play-off galibi , Hollanda, Avusturya, Fransa

E Grubu: Belçika, Slovakya, Romanya, B yolu play-off galibi

F Grubu: TÜRKİYE, Gürcistan, Portekiz, Çekya

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