NTV.COM.TR’ye geri dön

Türkiye'nin EURO 2024'te tur atlama senaryoları ve muhtemel rakipler

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubunda mücadele eden A Milli Takım, Çekya ile oynayacağı kritik karşılaşmada ya tamam ya da devam diyecek. Peki Türkiye son EURO 2024'te 16 turuna nasıl çıkar, muhtemel rakipler kim? İşte ayrıntılar...

Türkiye'nin EURO 2024'te tur atlama senaryoları ve muhtemel rakipler

EURO 2024 F Grubu son maçında Türkiye, Çekya ile karşı karşıya geliyor.

Ay-yıldızlılar Çekya karşısında galibiyet ya da beraberlik aldığı takdirde son 16 turuna çıkmaya hak kazanıyor.

'ın Çekya'ya mağlup olması halinde ise Portekiz-Gürcistan maçının sonucu ve diğer gruplarda oluşacak duruma göre en iyi 3. olma ihtimali bulunuyor

TÜRKİYE'NİN SON 16 TURUNDA MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

Milli takım, F grubunu 2. sırada tamamladığı takdirde son 16 turu mücadelesinde D grubunu lider tamamlayan Avusturya ile 2 Temmuz tarihinde Leipzig'de karşılaşacak.

Ay-yıldızlılar 3 puan ve averajıyla en iyi dört 3'üncüler arasına girmesi durumunda ise C grubu lideri İngiltere ya da B grubu lideri İspanya ile 30 Haziran tarihinde Gelsenkirchen'de mücadele edecek.

SON 16 BİLETİNİ ALAN TAKIMLAR

A,B,C ve D gruplarında maçlar tamamlanırken Almanya, İsviçre, İspanya, İtalya, İngiltere, Danimarka, Avusturya ve Fransa son 16 biletini aldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...