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Türkiye'nin, FIFA dünya sıralamasındaki yeri güncellendi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 42'inciliğe yükseldi.

Haberler - Anadolu Ajansı 23.06.2022 - 12:38 | Son Güncelleme : 23.06.2022 - 12:44

Türkiye'nin, FIFA dünya sıralamasındaki yeri güncellendi

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Türkiye A milli Takımı'nın FIFA dünya sıralamasındaki yeri güncellendi.

FIFA'nın internet sitesinde güncellenmiş dünya sıralaması açıklandı. UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ilk dört maçını kazanan ay-yıldızlı ekip, 1475,13 puanla bir basamak çıktı.

Brezilya zirvedeki, Belçika da 2. sıradaki yerini korudu. Önceki klasmanda 3. sırada yer alan son dünya şampiyonu Fransa ise yerini Arjantin'e bıraktı. Meksika ilk 10'un dışında kalırken, Danimarka 10. sıraya tırmandı.

En büyük çıkışı, 11 basamak yükselerek 114'üncülüğe yerleşen Kazakistan kaydetti.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 25 Ağustos'ta açıklanacak.

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