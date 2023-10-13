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Türkiye'nin grubunda puan durumu nasıl oldu? İşte EURO 2024 Elemeleri'nde güncel puan durumu

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Türkiye, deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 yendi. Bu gelişmenin ardından güncel puan durumu futbolseverlerin gündemine geldi. Peki, Türkiye'nin grubunda puan durumu nasıl oldu? Milli Takım kaç puanda?

Türkiye'nin grubunda puan durumu nasıl oldu? İşte EURO 2024 Elemeleri'nde güncel puan durumu

Türkiye A Milli Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu altıncı maçında deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ederek maç fazlasıyla grup liderliğine yükseldi. Bu gelişme ile Türkiye'nin yer aldığı D grubunda puan durumu merak konusu oldu. İşte, EURO 2024 Elemeleri'nde milli takımın güncel puan durumu...

TÜRKİYE'NİN GRUBUNDA GÜNCEL PUAN DURUMU

Türkiye, Hırvatistan karşısında maçı 1-0 kazandı ve maç fazlası ile liderliğe yükseldi.

Letonya ise sahasında Ermenistan'ı mağlup ederek ilk puanlarını aldı.

İşte 13 Ekim 2023 tarihi itibari ile güncel puan durumu

1- Türkiye | 6 maç 13 puan

2- Hırvatistan | 5 maç 10 puan

3- Ermenistan | 6 maç 7 puan

4- Galler | 5 maç 7 puan

5- Letonya | 6 maç 3 puan

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