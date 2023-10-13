Türkiye'nin grubunda puan durumu nasıl oldu? İşte EURO 2024 Elemeleri'nde güncel puan durumu

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA EURO 2024 Elemeleri D Grubu altıncı maçında deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ederek maç fazlasıyla grup liderliğine yükseldi. Bu gelişme ile Türkiye'nin yer aldığı D grubunda puan durumu merak konusu oldu. İşte, EURO 2024 Elemeleri'nde milli takımın güncel puan durumu...



TÜRKİYE'NİN GRUBUNDA GÜNCEL PUAN DURUMU



Türkiye, Hırvatistan karşısında maçı 1-0 kazandı ve maç fazlası ile liderliğe yükseldi.



Letonya ise sahasında Ermenistan'ı mağlup ederek ilk puanlarını aldı.



İşte 13 Ekim 2023 tarihi itibari ile güncel puan durumu



1- Türkiye | 6 maç 13 puan



2- Hırvatistan | 5 maç 10 puan



3- Ermenistan | 6 maç 7 puan



4- Galler | 5 maç 7 puan



5- Letonya | 6 maç 3 puan