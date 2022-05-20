Türkiye'nin ilk kadın footgolf oyuncusu Ceren Ayşe Duru: Hedefim dünya şampiyonası (Footgolf nedir?)

Türkiye'nin ilk footgolf sporcularından Ceren Ayşe Duru, hedefinin 2023'te Amerika’da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na katılmak olduğunu ifade ediyor.



Bilmeyenler için footgolf nedir, neden bu alanı seçtiniz nasıl başladınız?



- 2019'da footgolf'ü sosyal medya üzerinden görünce "Bu sporu denemeliyim" dedim ve Futgolf Gençlik ve Spor Derneği'ne ulaştım. Footgolf; Golf sahasında golf kurallarıyla oynanan ancak sopa yerine ayağımızı kullandığımız golf topu yerine futbol topuyla oynadığımız bir oyundur.



Türkiye'de artılarıyla eksileriyle footgolf'e bakış açısı nasıl?



- Footgolf Türkiye’de gelişmekte olan bir spor. Son zamanlarda Türkiye’de uluslararası anlamda çok iyi işlere imza atılmakta. Türkiye’nin footgolf'ün global gelişimi için de büyük işlere imza atacağına inanıyorum. Eksik yönü sadece footgolf'e özel sahamızın olmaması.

"HEDEFİM DÜNYA ŞAMPİYONASI"



Gelecekte footgolf'ün gelişimi ve yaygınlığı artar mı?



- Futbolun bu kadar sevildiği bir ülkede bu oyunun gelişimi ve yaygınlığının artacağına inanıyorum.



Bu alanın bağlı bulunduğu bir fedarasyon ya da mekanizmalar var mıdır. Neye göre ilerliyor?



- Türkiye Futgolf Gençlik ve Spor Derneği. Footgolf'ün gelişimi için çok önemli işlere imza atan bir ekip var. Türkiye’de düzenlenen tüm organizasyonlar bu derneğe bağlı olarak yapılıyor.



Bu alandaki hedefleriniz neler?



- Hedefim 2023'te Amerika’da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na katılmak. Bu yolculukta ülkemde ve Avrupa da düzenlenecek olan bir çok turnuvaya katılmak istiyorum.