Türkiye'nin muhtemel rakipleri, Uluslar Ligi'nde kura heyecanı
12.02.2026 09:02
Son Güncelleme: 12.02.2026 09:13
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri bu akşam belli olacak. İşte ayrıntılar ve muhtemel rakipler...
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri yapılacak kura çekimi sonrası netleşecek.
Türkiye, A Ligi'nde Çekya, Yunanistan ve Galler ile birlikte 4. torbada yer alacak.
Kura çekimi saat 20.00'da gerçekleşecek.
MUHTEMEL RAKİPLER
1. TORBA: Portekiz, İspanya, Fransa, Almanya
2. TORBA: İtalya, Hollanda, Danimarka, Hırvatistan
3. TORBA: Sırbistan, Belçika, İngilere, Norveç
A Ligi’nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, 25-30 Mart 2027’de iki ayaklı çeyrek finallerde mücadele edecek ve bu eşleşmelerin galipleri Haziran 2027’deki final turnuvasına katılacak. A Ligi’nin 3. sıradaki takımları ve B Ligi’nin 2.’leri ile play-off oynayacak.
4. sırayı alanlar ise direkt B Ligi’ne düşecek. Turnuvada 1 ve 2. maçlar 24-29 Eylül 2026’da oynanacak.
Türkiye 4. torbada yer alacak
DÜNYA KUPASI YOLU
A Milli Futbol Takımı, play-off turunu geçerek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılması halinde ABD, Paraguay ve Avustralya ile D Grubu'nda yer alacak.
lk kez 48 ülkenin katılacağı Dünya Kupası'na şimdiye kadar 42 ülke bilet almayı başardı. Organizasyona katılmaya hak kazanacak son 6 ülkenin 4'ü Avrupa Elemeleri play-off turundan, 2'si ise kıtalararası play-off etabından gelecek.
Play-off'ta mücadele edecek A Milli Takım, yarı finalde Romanya ile kozlarını paylaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak etapta milli takım, konuk edeceği Romanya'yı geçmesi halinde turnuvaya katılabilmek için finalde Slovakya-Kosova mücadelesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası'nda yer alabilmek için play-off etabında başarılı olmaya çalışacak.
Play-off etabında yarı final maçları 26 Mart 2026, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026'da oynanacak.