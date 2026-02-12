Türkiye'nin muhtemel rakipleri, Uluslar Ligi'nde kura heyecanı

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri yapılacak kura çekimi sonrası netleşecek.



Türkiye, A Ligi'nde Çekya, Yunanistan ve Galler ile birlikte 4. torbada yer alacak.



Kura çekimi saat 20.00'da gerçekleşecek.



MUHTEMEL RAKİPLER



1. TORBA: Portekiz, İspanya, Fransa, Almanya



2. TORBA: İtalya, Hollanda, Danimarka, Hırvatistan



3. TORBA: Sırbistan, Belçika, İngilere, Norveç



A Ligi’nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, 25-30 Mart 2027’de iki ayaklı çeyrek finallerde mücadele edecek ve bu eşleşmelerin galipleri Haziran 2027’deki final turnuvasına katılacak. A Ligi’nin 3. sıradaki takımları ve B Ligi’nin 2.’leri ile play-off oynayacak.

4. sırayı alanlar ise direkt B Ligi’ne düşecek. Turnuvada 1 ve 2. maçlar 24-29 Eylül 2026’da oynanacak.