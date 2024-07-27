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Türkiye'nin Paris 2024'teki sporcu sayısı düştü: Tuğrulhan Erdemir'e doping diskalifiyesi!

Türkiye'nin Paris 2024'teki sporcu sayısı 101'e düştü. Doping testi pozitif çıkan milli boksör Tuğrulhan Erdemir, Olimpiyat Oyunları'ndan diskalifiye edildi.

Türkiye'nin Paris 2024'teki sporcu sayısı düştü: Tuğrulhan Erdemir'e doping diskalifiyesi!

Doping testi pozitif çıkan milli boksör Tuğrulhan Erdemir, Olimpiyat Oyunları'ndan diskalifiye edildi.

25 yaşındaki sporcu test sonucunun ardından tartıya alınmadı. 17 Şubat'ta verdiği numunede yasaklı maddeye rastlanan  Erdemir, olimpiyat kafilesinden çıkarıldı.

YERİNE BAŞKA BİR SPORCU KATILAMAYACAK

Bu gelişmeyle, Türkiye'nin Olimpiyat Oyunları'ndaki sporcu sayısı 101'e düştü. Kota başvuruları sona erdiği için, Erdemir'in yerine başka bir sporcu katılamayacak.

Türkiye'nin Paris 2024'teki sporcu sayısı düştü: Tuğrulhan Erdemir'e doping diskalifiyesi! - 1
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