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Türkiye'nin rakipleri Gürcistan ile Portekiz karşılaşacak

Arena AufSchalke Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.

Türkiye'nin rakipleri Gürcistan ile Portekiz karşılaşacak

2024 Avrupa Şampiyonası'nda () Türkiye'nin de yer aldığı F Grubu'nda yarın Gürcistan ile Portekiz karşı karşıya gelecek.

Arena AufSchalke Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.

Scharer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Stefan Lupp ve Bekim Zogaj yapacak.

Gürcistan kazanmak zorunda
Gürcistan'ın gruptan çıkmak adına Portekiz'i yenmesi gerekecek.

Oynadığı 2 karşılaşmada 6 puan alan Portekiz, son maçlar öncesinde gruptan lider çıkmayı garantilemişti.

Grupta 2 maç sonunda topladığı 1 puanla son sırada yer alan Gürcistan'ın üst tura yükselmek adına kazanmaktan başka çaresi bulunmuyor.

İkinci kez karşılaşacaklar
Gürcistan ile Portekiz, tarihlerinde daha önce sadece 1 kere karşı karşıya geldi.

İki takım arasında oynanan tek müsabakayı da Portekiz 2-0 kazanmayı bildi.

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