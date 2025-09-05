NTV.COM.TR

Türkiye'nin tarihi güzellikleri milli takım paylaşımlarında yer alıyor

A Milli Futbol Takımı için paylaşılan tasarımlarda UNESCO Tarih Mirası Listesi'ne giren önemli turistik merkezler kullanılıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında karşılaştığı 'ı deplasmanda 3-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, gruptaki ikinci karşılaşmasında ise 7 Eylül Pazar günü saat 21.45'te İspanya'yı Konya Büyükşehir Stadyumu'nda ağırlayacak.

Bu önemli mücadeleler öncesi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından milliler için paylaşılan sosyal medya tasarımlarında da UNESCO Tarih Mirası Listesi'ne giren önemli turistik merkezlere yer veriliyor.

Gürcistan maçı öncesinde Efes Antik Kenti paylaşılırken, İspanya müsabakası için ise Göreme Milli Parkı ve Kapadokya görselleri kullanılacak.

Türkiye'nin tarihi güzellikleri milli takım paylaşımlarında yer alıyor - 1 A Milli Takım'ın sosyal medya hesabından maç sonunda yapılan paylaşım

