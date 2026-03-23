Türkiye'nin yeni formaları tanıtıldı, fiyatı da açıklandı
23.03.2026 12:15
Son Güncelleme: 23.03.2026 12:52
Resmi Kurum
A Milli Takım'ın yeni formalarının fiyatı belli oldu.
Batuhan Durmuş
A Milli Takım'ın yeni formaları görücüye çıktı. Formaların fiyatları da belli oldu.
A Milli Takım'ın 2026/27 sezonunda giyeceği yeni formalar tanıtıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada "Dikkat: Yüksek zafer hırsı içerir. Karşınızda Türkiye iç saha ve deplasman formaları." ifadeleri kullanıldı.
SATIŞ FİYATLARI
TARAFTAR FORMASI 4.099 TL
MAÇ FORMASI 6.099 TL
