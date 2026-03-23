Türkiye'nin yeni formaları tanıtıldı, fiyatı da açıklandı

23.03.2026 12:15

Son Güncelleme: 23.03.2026 12:52

Resmi Kurum

Batuhan Durmuş

A Milli Takım'ın yeni formaları görücüye çıktı. Formaların fiyatları da belli oldu.

A Milli Takım'ın 2026/27 sezonunda giyeceği yeni formalar tanıtıldı.

 

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada "Dikkat: Yüksek zafer hırsı içerir. Karşınızda Türkiye iç saha ve deplasman formaları." ifadeleri kullanıldı.

 

SATIŞ FİYATLARI

TARAFTAR FORMASI 4.099 TL

 

MAÇ FORMASI 6.099 TL

